Мандат из серой зоны

Вопрос о досрочном лишении полномочий депутата Госдумы Юрия Напсо (ЛДПР) только внесен на рассмотрение совета палаты, но в руководстве партии уже ищут ему замену. Как стало известно “Ъ”, там обсуждается возможность передать вакантный мандат не кандидату, следующему за господином Напсо в региональной группе партсписка, а одному из членов высшего совета ЛДПР. По закону для этого все кандидаты из этой группы должны отказаться от депутатства, но пока таких предложений им не поступало. При этом и либерал-демократы, и эксперт признают наличие пробела в законодательстве, позволяющего партиям, по сути, действовать в обход установленных правил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Напсо

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Юрий Напсо

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как сообщил 14 февраля сайт Госдумы, комиссия по регламенту подготовила предложения по вопросу отсутствия Юрия Напсо на пленарках и заседаниях комитета по госстроительству и законодательству, где он занимает пост первого зампреда. За это депутату грозит лишение полномочий. Совет Думы вынесет этот вопрос на заседание палаты, где и будет принято окончательное решение. Поручение изучить эту проблему дал в декабре 2024 года спикер Думы Вячеслав Володин, в связи с тем что господин Напсо около двух лет не принимает участия в работе Госдумы и находится за пределами РФ (см. “Ъ” от 17 декабря 2024 года).

Сам депутат говорит, что оснований для лишения его мандата нет, а вопрос рассматривался в Думе кулуарно. «В партии из прессы узнали об этой новости. Совета Думы не было, комиссии в полном составе не собирались и этот вопрос не рассматривали,— заявил “Ъ” Юрий Напсо.— Я официально нахожусь на больничном за границей. У меня очень серьезное заболевание. Но подряд 30 дней, как того требует законодательство, я не пропускал в Госдуме. Мои документы (больничные), видимо, кому-то показались недостаточными, и поэтому решили лишить полномочий. Меня никто не приглашал на комиссию, со мной никто не связывался по этому поводу».

Разговоры о том, что Юрий Напсо и его коллега по фракции Борис Пайкин могут лишиться мандатов, идут в Думе в течение последнего года. И хотя решения пока не приняты, партийцы уже ищут им замену. Как сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, в случае лишения депутатов полномочий руководство ЛДПР может передать их мандаты членам высшего совета партии. «Такое обсуждение было на одном из общероссийских партийных мероприятий»,— отметил собеседник “Ъ”.

В таком случае на мандат могли бы претендовать несколько членов высшего совета, которые были в партсписке на выборах-2021. Это руководитель аппарата фракции ЛДПР в Думе Максим Зайцев, его заместитель Никита Березин, зампред Тульской облдумы Александр Балберов, депутат Госдумы седьмого созыва Антон Морозов, начальник департамента организационно-партийной работы ЛДПР Дмитрий Новиков, замглавы центрального аппарата партии Елена Строкова. Теоретически мандат может достаться и сенатору Вадиму Деньгину, у которого в сентябре заканчиваются полномочия.

По закону о выборах в Госдуму в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по партсписку, его мандат должен получить следующий кандидат из той же региональной группы. И только если все кандидаты подадут в руководящий партийный орган письменные заявления об отказе, партия может передать мандат кому-либо по своему усмотрению. Вслед за Юрием Напсо, возглавлявшим группу по Краснодарскому краю и Ростовской области, в списке значились три кандидата: Евгений Кондрахин, Артур Цапенко и Денис Карасев. Как рассказали “Ъ” господа Кондрахин и Цапенко, с предложением написать отказ к ним пока никто не обращался. «Ждем дальнейших действий, я с партией в диалоге, всегда уважительно относился ко всем ее решениям»,— добавил господин Цапенко. Господин Карасев от комментариев отказался.

Технологию передачи мандата без отказных заявлений следующих по списку кандидатов в прошлом году успешно применила партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). После лишения полномочий совладельца «Макфы» Вадима Белоусова, возглавлявшего группу по Удмуртии и Кировской области, его мандат был передан Марине Ким из дальневосточной группы. Одна из кандидатов кировского списка, Надежда Сураева, пыталась оспорить это решение Центризбиркома (ЦИК), но Верховный суд в удовлетворении иска отказал, указав, что ЦИК не обязан проверять заявления об отказе (см. “Ъ” от 27 января).

Это дело показало, что фактически партии могут свободно передавать вакантные мандаты любому списочнику без оглядки на формальное требование закона о сборе отказов с кандидатов из той же группы, отмечает электоральный юрист Олег Захаров: «Проблему могло бы решить введение правила об обязательной проверке ЦИКом наличия отказов перед передачей мандата по усмотрению партии. Но пока нет решения Конституционного суда на эту тему, вряд ли вопрос сдвинется с места, потому что парламентские партии такой порядок вполне устраивает».

В ЛДПР тоже признают наличие правовой коллизии. «Если мандат передадут кандидату из другой группы, те, кто находится в группе Напсо, могут пойти с жалобами в ЦИК или в суд, как было в истории с СРЗП. Какая-то практика, наверное, выработается, или будет принят закон, который более конкретно регламентирует этот вопрос. Сейчас он действительно находится в серой зоне»,— сказал “Ъ” депутат Госдумы Андрей Свинцов, которому ЦИК в свое время передал мандат покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Кстати, депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов и Алексей Диденко уже разработали две инициативы с разными подходами к решению этой проблемы. Одна из поправок предлагает дать партиям право передавать вакантный мандат по своему усмотрению, а другая — обязать партии передавать в ЦИК копии отказных заявлений кандидатов. В случае принятия любого из этих законопроектов «не будет наноситься ущерб принятым решениям и всей системе власти», полагает господин Нилов. Как сообщил “Ъ” господин Диденко, проекты будут внесены в ближайшее время.

Ксения Веретенникова; Тат Гаспарян, Краснодар