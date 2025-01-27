Партии виднее

При передаче вакантного мандата депутата Госдумы другому кандидату из партсписка Центризбирком (ЦИК) не уполномочен проверять обоснованность соответствующих партийных решений: комиссия лишь контролирует соблюдение необходимых процедур при внесении в ЦИК такого предложения. Об этом говорится в мотивировочной части решения, которое Верховный суд вынес по иску экс-кандидата в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Надежды Сураевой. Такая позиция суда фактически дезавуирует заложенный в законе принцип очередности передачи мандатов внутри групп партсписка, который, по сути, становится необязательным для партий, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действия руководства «Справедливой России — За правду» (справа — ее лидер Сергей Миронов) при передаче думского мандата Марине Ким (в центре) могут стать примером для других партий

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Действия руководства «Справедливой России — За правду» (справа — ее лидер Сергей Миронов) при передаче думского мандата Марине Ким (в центре) могут стать примером для других партий

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Решение по этому делу Верховный суд (ВС) вынес 25 декабря прошлого года, однако его мотивировочная часть была опубликована только в конце прошлой недели.

Надежда Сураева, входившая на выборах-2021 в региональную группу партсписка СРЗП по Удмуртии и Кировской области, оспаривала передачу ЦИКом думского мандата, освободившегося после досрочного прекращения полномочий Вадима Белоусова (№1 в этой группе), телеведущей Марине Ким — члену дальневосточной группы партсписка (см. справку). В своем иске госпожа Сураева ссылалась на норму избирательного закона, согласно которой в случае досрочного прекращения полномочий депутата-списочника руководящий орган соответствующей партии должен предложить ЦИКу передать мандат другому кандидату из той же региональной группы. И только если в этой группе не осталось неизбранных кандидатов либо все они официально отказались от замещения вакансии, партия вправе передать мандат в другую группу. Надежда Сураева (№5 в удмуртско-кировской группе) утверждала, что ЦИК не выяснил, соблюла ли партия это правило, и тем самым уклонился от исполнения обязанности по контролю за соблюдением пассивного избирательного права истца.

Однако ВС пришел к выводу, что ЦИК и не должен был это делать. Закон не наделяет комиссию полномочиями пересматривать предложения по замещению вакантного депутатского мандата или отменять соответствующее решение партийного органа, говорится в решении ВС. А функция контроля за соблюдением избирательных прав сводится к проверке того, были ли соблюдены партией необходимые процедуры. Кроме того, напоминает ВС, Конституционный суд уже разъяснял, что партия вправе отступить от очередности зарегистрированных кандидатов в списке в связи с обстоятельствами объективного характера, такими, например, как степень участия кандидата в деятельности партии в период после выборов. Именно этим обстоятельством было мотивировано поступившее в ЦИК решение СРЗП по кандидатуре Марины Ким, которое Надежда Сураева до подачи иска к ЦИКу не оспаривала. Более того, она даже не является членом партии, а в парламентской кампании участвовала в качестве ее сторонника, отметил ВС.

Надежда Сураева сказала “Ъ”, что не намерена оспаривать данное решение ВС, так как второй ее иск, на этот раз к СРЗП, принят к рассмотрению Мосгорсудом. В то же время она сожалеет, что ВС не услышал ее доводов, а никто из других членов той же региональной группы, ранее открыто заявлявших, что они не подписывали отказ от мандата, так и не решился оспорить законность принятого решения.

Такая позиция, что ни ЦИК, ни ВС при передаче мандата вне очереди не обязаны проверять наличие отказов кандидатов-очередников, обесценивает саму эту норму закона, которая фактически становится необязательной для партий, отмечает электоральный юрист Олег Захаров. Отсылка к возможности оспорить в районном суде решение партийного органа, по его мнению, выглядит лукаво: пока кандидат будет это делать, истечет срок на оспаривание решения ЦИКа о передаче мандата. Это усиливает партийную вертикаль, но демотивирует кандидатов в списке, объясняет эксперт, неважно, на каком ты месте, главное, на каком счету у руководства партии. Такое решение, считает господин Захаров, будет иметь отложенный негативный эффект, делая кандидатов все более зависимыми от колебаний настроений партийной бюрократии, а не от голосов, полученных ими ранее коллективно на выборах.

Скандалы с передачей вакантных мандатов в Госдуме История вопроса В ноябре 2023 года партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) решила передать освободившийся мандат заочно осужденного экс-депутата Вадима Белоусова депутату Кировского заксобрания Олесе Редькиной из той же региональной группы №16 (Кировская область и Удмуртия). Но женщина сама оказалась под следствием, и ЦИК приостановил передачу мандата. Через полгода руководство СРЗП заявило, что остальные члены региональной группы №16 от мандата отказались, и попросило передать его телеведущей Марине Ким из дальневосточной региональной группы. 5 июня ЦИК передал мандат госпоже Ким, что вызвало возмущение у двух экс-кандидатов из региональной группы №16 — Надежды Сураевой и Альберта Бикалюка. Они заявили, что не писали заявлений об отказе от мандата, и потребовали проверить подлинность их подписей. В июле Верховный суд принял к рассмотрению, но в декабре отклонил иск госпожи Сураевой, в котором она просила признать незаконным передачу мандата Марине Ким. До этого самый громкий спор о думском мандате случился в 2019 году. 18 марта 2019 года президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандата умершего депутата Жореса Алферова. Это решение оспорил в суде экс-министр спорта Борис Иванюженков, который баллотировался в Госдуму в 2016 году по подмосковному списку КПРФ. Он заявил, что партия должна передать вакантный мандат кандидатам, находившимся на более высоких местах в списке (Борис Иванюженков был шестым, а Павел Грудинин — девятым). 21 марта ЦИК отказался передать мандат Павлу Грудинину из-за наличия у него иностранных счетов в момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году. Через два дня Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Бориса Иванюженкова, признав решение президиума ЦК КПРФ незаконным. В результате ЦИК передал мандат красноярскому депутату Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу бизнесмена Михаила Берулавы.

Анастасия Корня; Ирина Александрова, Киров