Среди прежних владельцев полотна была Хилла фон Ребай, первый директор музея Гуггенхайма. Она купила его в 1929 году, а в 1941-м передала музею. В собрании оно оставалось более двух десятилетий. В 1964 году музей решил продать 50 картин Кандинского. За «Акцентированные углы» тогда выручили 22 тыс. фунтов стерлингов ($29 тыс.).