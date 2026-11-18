Работа Кандинского установила рекорд на аукционе Christie's
«Акцентированные углы» Василия Кандинского стали самой дорогой работой художника, проданной на аукционе. На нью-йоркских торгах Christie's покупатель заплатил за полотно $74 млн без комиссий, с их учетом — $85,8 млн. До торгов картину оценивали в $60–80 млн. Продавец пожелал остаться неизвестным.
На картину претендовали три участника. Начальная ставка в $54 млн стала выше предыдущего аукционного рекорда Кандинского. С 2023 года он принадлежал работе «Мурнау с церковью II», за которую на Sotheby's заплатили $44,8 млн. «Акцентированные углы» вошли в программу вечерних торгов искусством XX века.
Кандинский написал квадратное абстрактное полотно в 1922–1923 годах в Веймаре, когда начинал работать в школе Баухаус. Картина происходит из коллекции семьи арт-дилеров Нахмадов. До нынешних торгов ее продавали в 1986 году: тогда на Sotheby's в Нью-Йорке она стоила $1 млн.
Среди прежних владельцев полотна была Хилла фон Ребай, первый директор музея Гуггенхайма. Она купила его в 1929 году, а в 1941-м передала музею. В собрании оно оставалось более двух десятилетий. В 1964 году музей решил продать 50 картин Кандинского. За «Акцентированные углы» тогда выручили 22 тыс. фунтов стерлингов ($29 тыс.).