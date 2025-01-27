Скандалы с передачей вакантных мандатов в Госдуме

В ноябре 2023 года партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) решила передать освободившийся мандат заочно осужденного экс-депутата Вадима Белоусова депутату Кировского заксобрания Олесе Редькиной из той же региональной группы №16 (Кировская область и Удмуртия). Но женщина сама оказалась под следствием, и ЦИК приостановил передачу мандата.

Через полгода руководство СРЗП заявило, что остальные члены региональной группы №16 от мандата отказались, и попросило передать его телеведущей Марине Ким из дальневосточной региональной группы. 5 июня ЦИК передал мандат госпоже Ким, что вызвало возмущение у двух экс-кандидатов из региональной группы №16 — Надежды Сураевой и Альберта Бикалюка. Они заявили, что не писали заявлений об отказе от мандата, и потребовали проверить подлинность их подписей. В июле Верховный суд принял к рассмотрению, но в декабре отклонил иск госпожи Сураевой, в котором она просила признать незаконным передачу мандата Марине Ким.

До этого самый громкий спор о думском мандате случился в 2019 году. 18 марта 2019 года президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандата умершего депутата Жореса Алферова. Это решение оспорил в суде экс-министр спорта Борис Иванюженков, который баллотировался в Госдуму в 2016 году по подмосковному списку КПРФ. Он заявил, что партия должна передать вакантный мандат кандидатам, находившимся на более высоких местах в списке (Борис Иванюженков был шестым, а Павел Грудинин — девятым).

21 марта ЦИК отказался передать мандат Павлу Грудинину из-за наличия у него иностранных счетов в момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году. Через два дня Мещанский суд Москвы удовлетворил иск Бориса Иванюженкова, признав решение президиума ЦК КПРФ незаконным. В результате ЦИК передал мандат красноярскому депутату Петру Медведеву, но тот отказался от него в пользу бизнесмена Михаила Берулавы.