Больничный по уходу из Думы

Депутат Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо может досрочно лишиться полномочий в связи с продолжительным отсутствием на рабочем месте. Как сообщил “Ъ” его коллега по фракции Ярослав Нилов, председатель Думы Вячеслав Володин поручил комиссиям по мандатным вопросам и по регламенту изучить больничные листы, которые господин Напсо представил как обоснование своего неучастия в работе палаты. По данным собеседника “Ъ” в Думе, спикер усомнился в том, что либерал-демократу действительно необходимо лечение за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрия Напсо (в центре) давно уже не видели ни на пленарных заседаниях Госдумы, ни на заседаниях его комитета

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Юрия Напсо (в центре) давно уже не видели ни на пленарных заседаниях Госдумы, ни на заседаниях его комитета

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

16 декабря ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Вячеслав Володин на заседании cовета палаты поручил проработать вопрос о лишении Юрия Напсо депутатских полномочий. Однако присутствовавший на заседании глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) уточнил “Ъ”, что конкретно о лишении его соратника мандата речи не шло: спикер лишь поручил комиссиям по мандатным вопросам и по регламенту изучить больничные листы парламентария, представленные им в качестве обоснования своего отсутствия на заседаниях комитета.

По словам источника “Ъ” в Думе, господин Володин также усомнился в необходимости для либерал-демократа проходить лечение за границей.

В пресс-службе ЛДПР “Ъ” пообещали представить позицию руководства фракции по этому вопросу, но к моменту публикации этого не сделали.

Юрий Напсо непрерывно заседает в Думе с 2007 года, а в нынешнем, восьмом, созыве занял пост первого зампреда комитета по госстроительству и законодательству. Ранее он занимался бизнесом, работал гендиректором ЗАО «Роснефтересурс» и состоял в совете директоров ОАО «Туапсегоргаз». В 2021 году господин Напсо стал самым состоятельным представителем Краснодарского края в Думе, задекларировав 21,4 млн руб. собственных доходов и 24 млн руб. доходов супруги за 2020 год.

В 2023 году, после того как Дума за прогулы лишила мандата другого депутата от ЛДПР Василия Власова, источники “Ъ” в нижней палате не исключали, что схожим образом может сложиться судьба Юрия Напсо. В 2024 году, на фоне отсутствия политика на заседаниях комитета, эти слухи усилились. Сам господин Напсо неоднократно пояснял СМИ, что не появляется в Думе «по уважительной причине», так как проходит лечение «в частной клинике». На приемах избирателей депутат, судя по его отчетам в Telegram-канале, появлялся по видеосвязи. В то же время председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с журналистами в начале декабря уклонился от ответа на вопрос о будущем Юрия Напсо и другого депутата от ЛДПР Бориса Пайкина, которому СМИ тоже сулили скорый уход из Думы. «Если бы они собирались выйти из ЛДПР, смею заверить, мне было бы известно об этом»,— сказал тогда господин Слуцкий.

Напомним, что в октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск замгенпрокурора РФ об изъятии в собственность государства многомиллионных активов, которыми Юрий Напсо, по данным надзорного ведомства, владел совместно с аффилированными лицами. Ответчики обжаловали это решение, а сам господин Напсо заявил “Ъ”, что изъятое имущество принадлежало его бывшей жене, а все сведения о семейных активах были отражены в соответствующих декларациях. Тогда же депутат отмечал, что находится в России и «занимается вопросами своего здоровья».

На уважительных причинах почти двухлетнего отсутствия политика на рабочем месте в Думе все это время настаивали и собеседники “Ъ” в ЛДПР.

Согласно законодательству, полномочия депутата могут быть прекращены досрочно по инициативе фракции, комитета или совета палаты в случае неисполнения им своих обязанностей (к которым в том числе относится посещение пленарных заседаний и заседаний комитета) в течение 30 и более календарных дней. Вышеупомянутый либерал-демократ Василий Власов утратил мандат именно по этому основанию.

Григорий Лейба, Ксения Веретенникова