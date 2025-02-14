Ценам пересмотрели курс

Укрепление рубля вынудило ритейлеров начать переписывать ценники. Наиболее заметно снизилась стоимость электроники. Так, базовая модель iPhone 16 с e-SIM подешевела в среднем на 3 тыс. руб. Более «старшие» варианты в некоторых случаях стали доступнее почти на 10 тыс. руб., обращают внимание профильные СМИ. 13 февраля доллар на форексе опускался ниже 90 руб. Укреплялась российская валюта и к китайскому юаню. Что еще на этом фоне подешевело? И насколько тренд долгосрочный? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Внезапный телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 12 февраля привел к тому, что рубль укрепился до уровней сентября 2024-го. И уже на следующий день некоторые обменники стали временно закрываться из-за ажиотажного спроса со стороны россиян. Но и продавцы, например, электроники не стали игнорировать крепкий рубль. Профильные СМИ обратили внимание на то, что, в частности, цена на базовый iPhone 16 с e-SIM и памятью на 128 Гб опустилась до 69 тыс. руб., а еще пару недель назад его отдавали за 72 тыс. руб. Модель Pro с тем же объемом памяти теперь стоит 97 тыс. руб., вместо 103 тыс. руб. Это же справедливо и для устройств других брендов, заметил директор онлайн-магазина AJ.ru Алексей Казанский: «У нас пополнение товарных остатков происходит каждый день. Сейчас падение закупочной цены примерно пропорционально снижению курса доллара.

Вся мобильная электроника падает примерно так же, как Apple. Прайсы поставщиков на 10% за последнюю неделю снизились.

Люди, которые ожидают дальнейшего укрепления рубля (каждый раз, когда он начинает укрепляться, всем кажется, что так будет и дальше), снижают цены, исходя из этого прогноза».

При этом более крупные игроки, например, «М.Видео-Эльдорадо» заявили “Ъ FM”, что свои запасы пополняют заранее, поэтому курсовые колебания существенно на динамику цен не повлияют. А в сети Хcom уточнили, что партии товаров, закупленные с учетом крепкого рубля, поступят на полки только в ближайшие несколько недель. Чуть более динамично меняется стоимость зарубежных поездок. По данным сервиса Tour-Kassa.ru, более десятка компаний понизили свой внутренний обменный курс более чем на три пункта. Но потребители пока не торопятся бронировать туры, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Если сейчас смотреть на цены путешествий, то однозначно их рублевая стоимость уже снизилась. За две недели мы видим 10-процентное укрепление рубля. Если же говорить про реальную стоимость путевок в Турцию и другие страны, то никакого пересмотра прайсов со стороны поставщиков пока не наблюдается. Если спросить игроков рынка, то, конечно, подборы туров сейчас увеличились. А вот в части бронирования каких-то аномально высоких продаж мы не фиксируем».

Среди других наиболее очевидных претендентов на пересмотр цен можно назвать автодилеров. Однако эксперты говорят, что крупные игроки в последнее время и так были вынуждены снижать стоимость машин из-за большого объема прошлогодних запасов и слабого спроса. Поэтому кардинальных изменений ждать не стоит. При этом салоны, которые занимаются параллельным импортом, отыгрывают курсовые колебания буквально в реальном времени, поделился представитель компании Rucars Сергей Иванов: «На машины, которые можно заказывать, цены прямо резко упали, они меняются каждый день.

Вот есть такой пример — в начале января вышла рестайлинговая Tesla Model Y, все машины 2025 года. Изначально ее стоимость составляла минимум 5,8 млн руб., потом поднялась до 5,9 млн руб., сейчас авто продается за 5,24 млн руб.

И мы уже видим, что интерес как минимум оживает. Если это тенденция продлится хотя бы несколько дней, то люди начнут делать больше заказов».

При этом у собеседников “Ъ FM” нет единого мнения о том, что будет происходить с курсом в ближайшее время. Именно поэтому цены на некоторые товары снижаются не так резко, как могли бы.

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Елизавета Скобцова