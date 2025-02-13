Лидеры заговорили рубль

Рубль пробил очередной потолок. Доллар на торгах опускался ниже 90 руб., это данные Forex. Официальный курс ЦБ на пятницу, 14 февраля,— 91 руб. за доллар, это на три рубля меньше, чем на четверг, 13 февраля. Евро впервые с августа опустился ниже 95 руб., юань — меньше 12,5 руб. Рынок отреагировал на телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе полуторачасовой беседы они обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и сотрудничество в экономической сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Что происходит на рынках? И насколько обоснован оптимизм инвесторов? Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев не считает доллар по 90 руб. аномалией: «На наш взгляд, это скорее оправданные значения в нынешней реальности. Произошло довольно серьезное изменение внешней ситуации. Первые переговоры показали, что конструктивный настрой преобладает, видно некоторое сближение позиций. США показывают готовность к диалогу, стремление к завершению украинского конфликта. По крайней мере, диалог начался.

Как это обычно бывает, за любыми улучшениями в геополитической ситуации следует укрепление рубля. Инвесторы снижают оценку геополитической риск-премии, теперь вкладываться в рубли менее опасно. Возможно, укрепление частично обусловлено какими-то иностранными спекулянтами или, может быть, российские участники рынка закрывают длинные позиции по валюте и переходят в рубли. Как мы помним, иностранные компании не сильно хотели уходить, некоторые остались до сих пор.

В целом в тренд на укрепление рубля продолжается уже примерно два месяца. Сейчас просто процесс ускорился благодаря более явному улучшению в геополитике».

После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа на вечерних торгах в среду, 12 февраля, резко выросли акции российских компаний. Был зафиксирован рекордный объем сделок, а главный индикатор фондового рынка прибавил 7%. 13 февраля из «голубых фишек» быстрый рост демонстрировал только «Газпром», но этого достаточно, чтобы индекс Мосбиржи оказался в плюсе на 6%.

Логику покупателей попыталась объяснить ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева: «Безусловно, инвесторы воспринимают переговоры оптимистично. Это провоцирует определенные ожидания, что будет целая серия переговоров, которые в конечном итоге приведут к достижению компромиссов и разрешению текущих геополитических, экономических, торговых ситуаций. Конечно, все ожидают ослабления санкционного давления, это в первую очередь даст возможность компаниям, ориентированным на экспорт, возобновить в более масштабных объемах свою деятельность. Есть ожидания, что разрешение конфликта между Россией и США позволит наладить торговые взаимоотношения, и это приведет к обратному притоку зарубежных инвесторов на наш рынок. Это новые деньги, новые возможности.

Тем не менее в данном случае, конечно, важно иметь в виду, что сейчас рынок растет, но им движут именно ожидания.

То есть по большому счету в ходе состоявшихся переговоров каких-то конкретных договоренностей достигнуто не было. И важно понимать, что любые договоренности — это длительный процесс. Не стоит ожидать, что завтра мы проснемся в новой реальности, и мир вернется к временам 2014 года. Во всяком случае, сегодня не предполагается, что все санкции с российских компаний будут сняты».

Telegram-каналы сообщают, что некоторые обменные пункты из-за скачков курса начали закрываться. “Ъ FM” обзвонил столичные отделения, ответили не во всех. Что касается реального курса, он составляет 95-98 руб. на покупку доллара, и 87-92 руб. на продажу. При этом во всех пунктах рекомендуют уточнять актуальную стоимость валюты как минимум за час до обмена.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин