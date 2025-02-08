Импорт автомобилей сбавил обороты

Импорт новых автомобилей в Россию упал в два раза. По итогам января в страну завезли без малого 32 тыс. машин, что вдвое меньше показателей 2024-го. Тогда было импортировано свыше 64 тыс. новых авто, отмечает «Автостат». Эксперты называют ситуацию закономерной. Под конец прошлого года участники рынка существенно нарастили запасы на складах. Это было сделано в преддверии повышение ставок утильсбора. Их индексировали в октябре, а затем в январе. И на фоне увеличения цен и замедления спроса дополнительных поставок рынку не требуется, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Автоэксперт Олег Мосеев с выводами аналитиков согласен: «Январь и февраль — непоказательная история. Первый месяц — это самое начало года, и с учетом того, что было затоваривание, китайские компании, в частности, снизили цену, потому что надо решать проблему с распродажей автомобилей на складах. Кроме того, перед повышением утильсбора сдвигались производственные планы. Плюс китайский Новый год, когда там никто не работает. Но в целом, судя по тем действиям, которые предпринимают, по крайней мере, крупнейшие продавцы из КНР, они все-таки подкорректируют планы по импорту, и поэтому мы увидим, что он в этом году, вероятно, сократится».

Несмотря на опасения участников рынка по итогам января продажи новых автомобилей выросли на 11% год к году. Однако в сравнении с декабрем они упали почти на треть, отмечал «Автостат». На этом фоне аналитики прогнозируют сокращение продаж новых машин. Эксперты «Авто.ру» ожидают снижения до 1,4 млн штук. При этом падение спроса все равно не поможет сдержать рост цен, полагает президент ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин: «Продажи в ноябре и в декабре 2024 года провалились практически на 30% после вступления в силу всех факторов: нового утильсбора, новой ставки Центробанка и курса рубля. Все это сказалось на цене и доступности. Про сегодняшний день можно сказать, что в России примерно 400 тыс. нереализованных автомобилей, а прогноз продаж иномарок — примерно 1 млн. Понятно, что китайцы начали корректировать планы ввоза.

В этом году мы увидим меньшее предложение и, к сожалению, рост цен.

Из-за того, что в первом квартале на складах скопились машины, дилеры вынуждены продавать их даже, можно сказать, в убыток. Сейчас есть скидки на авто, и это, кстати, немножко оживило январь. Но само движение по цене будет в сторону повышения. Просто это случится с некоторым лагом, и мы увидим это где-то, наверное, в апреле-мае. Как минимум на 10-12% машины подорожают. Так что спрос будет меньше, но стоимость иномарок повысится все равно, потому что предложение будет ограниченным».

По данным «Автостата», в январе свыше 90% машин завезли из Китая. На Белоруссию и Киргизию пришлось только 2,5%, а Казахстан занял чуть больше 0,5%.

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Владислав Викторов