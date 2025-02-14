Шумят, но и не только

Вслед за телефонными переговорами Дональда Трампа с Владимиром Путиным американская сторона продолжила развивать дипломатическую активность по теме украинского конфликта. Сначала Дональд Трамп анонсировал встречу «должностных лиц высокого уровня из России, Украины и США» на полях Мюнхенской конференции по безопасности, хотя в Киеве от этого загодя отказались. А затем сообщил, что уже на будущей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча высших должностных лиц, хотя и не лидеров всех трех стран, направленная на прекращение войны. Щедрыми на заявления по теме российско-украинского конфликта оказались и соратники главы Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Вслед за телефонным разговором с Владимиром Путиным, состоявшимся в среду вечером, Дональд Трамп решил действовать по принципу «куй железо, пока горячо». Уже вечером в четверг глава Белого дома сообщил, что в пятницу в Мюнхене пройдет встреча представителей США и России, на которую приглашены также и представители Украины. А затем анонсировал еще одну встречу высших должностных лиц всех трех стран на будущей неделе в Саудовской Аравии. Конкретную дату и состав участников встречи он не назвал.

Впрочем, реакция украинской стороны почти сразу же заставила усомниться в том, что анонсированный Дональдом Трампом разговор «должностных лиц высокого уровня из России, Украины и из США» — по крайней мере в столице Баварии — возможен.

«Общая позиция (с союзниками.— “Ъ”) должна быть на столе для разговора с россиянами. На данный момент на столе ничего нет. Дискуссии с россиянами не предусмотрены»,— заявил журналистам советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Схожую позицию позднее озвучил и сам Зеленский, еще в октябре 2022 года подписавший указ, исключающий возможность переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

«Украинско-американские встречи являются для нас приоритетом»,— написал украинский лидер в одной из соцсетей, намекая на запланированное на пятницу общение с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене и ряд других предстоящих интеракций украинских чиновников с соратниками Трампа в Киеве и Брюсселе. «И только после таких встреч, после того, как будет разработан план по остановке Путина, я думаю, будет справедливо поговорить с русскими»,— подытожил Владимир Зеленский.

Схожую выжидательную позицию заняли и в Европе, где новость о стремительном наведении мостов Трампа с Путиным вызвала некоторое ошеломление и боязнь оказаться вне будущих переговоров.

Как заявила в четверг в Париже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, следующие дни станут решающими для решения украинского конфликта. «В последние 72 часа американские представители выступали с очень разными предложениями, и поэтому для нас, европейцев, сейчас крайне важно четко определить, что важно для нашего собственного мира»,— отметила немецкий дипломат.

Заявлений на тему того, каким в Штатах видят решение конфликта, действительно было много. Как заметил госсекретарь США Марко Рубио, урегулирование военного конфликта на Украине может быть реализовано в несколько этапов. «Возможно, все начнется с прекращения огня, хотя это еще не согласовано... А затем откроют коридоры для гумпомощи, и нужно будет убедиться, что обе стороны не атакуют энергетическую инфраструктуру»,— сказал он на радиошоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона. При этом он подчеркнул, что предоставить Киеву надежные гарантии безопасности должны будут европейцы.

В свою очередь, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог не исключил, что урегулирование может включать соглашение «о потенциальной потере территорий» Украиной.

При этом он отметил, что Западу признавать это соглашение будет не обязательно. «Я думаю, что министр обороны (Пит) Хегсет был прав. Не будет возвращения к 2014 году и к границам, которые были до того, как Россия вошла в Крым... Думаю, будет некое соглашение о потенциальной потере территорий (Украиной.— “Ъ”)»,— сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Высказаться на злободневную тему решил и вице-президент США Джей Ди Вэнс, сделав, правда, акцент на том, чем Вашингтон ответит России, если переговоры зайдут в тупик. «Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия»,— сказал он The Wall Street Journal, не исключив таким образом введения новых санкций против Москвы и даже отправки американских военных на Украину, если Москва откажется урегулировать конфликт с Киевом.

В теории такая позиция вице-президента США могла бы порадовать Владимира Зеленского, наметившего встречу с Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции. Однако отчасти ястребиный тон в отношении Москвы не сделал Джей Ди Вэнса автоматическим сторонником Украины. Как напомнило агентство Reuters, будучи сенатором, Вэнс крайне скептично отзывался на тему поддержки Киева Вашингтоном. «Меня не волнует, что произойдет в Украине в том или ином случае»,— говорил он еще в 2022 году. А на Мюнхенской конференции в прошлом году он заявил, что стратегические приоритеты США лежат в большей степени в Азии и на Ближнем Востоке.

При этом пока никто из американских официальных лиц так и не подтвердил информацию ряда СМИ о том, что в Мюнхене американская делегация представит свой план по урегулированию российско-украинского конфликта.

В Москве, в отличие от американской стороны, похоже, решили включить режим информационной тишины на тему Украины. «По теме украинского урегулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить»,— только и отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 февраля.

При этом он все же не оставил без реакции последние комментарии вице-президента США, касающиеся отправки американских военных на Украину. «Что касается интервью в американской прессе, то это новые элементы позиции. Ранее мы не слышали таких формулировок. Они не озвучивались. Поэтому, безусловно, в ходе тех самых контактов, о которых мы говорили, мы рассчитываем на то, что мы получим какие-то дополнительные разъяснения», — сказал господин Песков.

Наталия Портякова