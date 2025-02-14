Джей Ди Вэнс на конференции в Мюнхене раскритиковал Европу за отход от демократии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, неожиданно жестко раскритиковал европейские страны, которые, по его словам, отошли от фундаментальных ценностей, разделяемых Соединенными Штатами. Основная угроза демократии в Европе, подчеркнул господин Вэнс, исходит не от России, Китая или любого другого внешнего игрока, а изнутри. При этом, вопреки ожиданиям, в своей речи он почти не упомянул российско-украинский конфликт и планы Вашингтона по его урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Особое внимание Джей Ди Вэнс уделил Румынии, где 6 декабря Конституционный суд отменил итоги первого тура президентских выборов, лидером которых стал считающийся в стране пророссийским политиком Кэлин Джорджеску. Заявления румынской разведки о попытке России повлиять на исход голосования путем кибератак вице-президент США счел «слабыми подозрениями».

«Вы можете считать, что это неправильно, когда Россия покупает рекламу в социальных сетях, чтобы повлиять на ваши выборы. Мы, конечно, тоже так считаем. Вы можете осуждать это даже на мировой арене. Но если ваша демократия может быть разрушена несколькими сотнями тысяч долларов за цифровую рекламу из другой страны, значит, она не была очень сильной с самого начала»,— отчитал румынских политиков Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что европейские демократии «менее хрупкие, чем многие опасаются», а граждане должны иметь право высказывать свое мнение.

Ограничение плюрализма, по мнению Джей Ди Вэнса, проявилось и на самой Мюнхенской конференции, организаторы которой запретили представителям левых и правых популистских партий участвовать в мероприятии. Так, председатель конференции Кристоф Хойсген отказался пригласить немецкую левую партию «Союз Сары Вагенкнехт», а еще в 2023 году заблокировал возможность участвовать крайне правой «Альтернативы для Германии», чья популярность в ФРГ возросла в преддверии внеочередных выборов в Бундестаг.

Самой «срочной» проблемой Джей Ди Вэнс счел «массовую миграцию», приведя в пример случившийся за день до открытия конференции инцидент: в Мюнхене 24-летний выходец из Афганистана, просивший убежище в ФРГ, въехал на автомобиле в толпу протестующих, в результате чего пострадали 28 человек, включая детей. «Это ужасная история, но мы слышали ее слишком много раз в Европе и, к сожалению, слишком много раз в Соединенных Штатах. Искатель убежища, часто молодой человек около 25 лет, уже известный полиции, врезается на машине в толпу и разрушает сообщество. Сколько раз мы должны терпеть эти ужасные неудачи, прежде чем изменим курс и направим нашу общую цивилизацию в новое русло?» — обратился господин Вэнс к аудитории, погрузившейся в полную тишину во время его выступления.

Все эти важные вопросы, продолжил американский вице-президент, должны решаться путем голосования за тех кандидатов, которые готовы предложить эффективные решения. Самый надежный же способ уничтожить демократию, по его словам,— продолжать политику игнорирования людей и их забот, закрывать СМИ, отменять выборы или исключать граждан из политического процесса. «Мы не должны бояться нашего народа, даже когда он выражает мнения, которые не совпадают с мнением руководства»,— заключил Джей Ди Вэнс.

Лусине Баласян