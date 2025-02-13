Безопасность в Мюнхене ушла в тень

Повестка Мюнхенской конференции по безопасности, открытие которой состоится в пятницу, 14 февраля, оказалась в тени из-за разговора президентов США и России, приступивших к подготовке двусторонней встречи по Украине. Созданию рабочей атмосферы не способствовал и скандал из-за отказа действующего председателя конференции Кристофа Хойсгена меньше чем за неделю до выборов в ФРГ пригласить к участию в ней представителей двух немецких партий. Да и сам председатель конференции, как стало известно, скоро сложит свои полномочия, уступив место экс-генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / AP Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / AP

Трехдневная повестка крупнейшего международного форума по безопасности, который по традиции пройдет в отеле Bayerischer Hof, включает в себя обзор состояния глобального миропорядка, будущее трансатлантических связей и роль Европы в мире. Свои ответы на эти вопросы уже предложили эксперты форума в подготовленном заранее докладе «Многополяризация». В нем они высказали предположение, что США постепенно отойдут от роли мирового лидера и последствия такого шага ощутят во многих регионах.

Впрочем, на предстоящем форуме Вашингтон пока еще подтвердит свой прежний статус: в этом году на нем ожидается одна из самых представительных делегаций США, посещавших Мюнхенскую конференцию за чуть более чем 60 лет ее существования. В делегацию войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марк Рубио, спецпредставитель по России и Украине Кит Келлог, а также ряд сенаторов. Присутствие нового министра обороны США Пита Хегсета пока не подтверждено.

Главной интригой в этом контексте станет вопрос, раскроют ли США своим союзникам детали плана по украинскому урегулированию.

Председатель конференции Кристоф Хойсген предпочел уклониться от ответа. «В чем я уверен, так это в том, что конференция будет использована для того, чтобы увидеть контуры такого плана и параметры, которые должны быть в соглашении»,— сказал он. Желающие смогут на полях форума обсудить какие-то аспекты урегулирования с президентом Украины Владимиром Зеленским, который будет присутствовать на конференции.

В столицу Баварии должны съехаться лидеры и ведущие дипломаты более 60 стран, ожидается несколько сотен участников. Среди заметных фигур будут, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый генсек НАТО Марк Рютте. На полях Мюнхена запланирована встреча министров иностранных дел стран G7.

Российские официальные лица не приезжают на Мюнхенскую конференцию с 2022 года.

В Москве назвали ее необъективной и отказались от участия. С 2023 года, после перехода председательства от Вольфганга Ишингера к господину Хойсгену, к участию в форуме приглашаются только представители российской несистемной оппозиции. Условием для возвращения «официальной России» на площадку конференции по безопасности Кристоф Хойсген называет готовность к диалогу. При этом, признает он, ни организаторы, ни российские представители пока не проявляют желания его возобновить.

Не будет на конференции в этом году и представителей крайне правого и крайне левого спектра политических сил ФРГ. Если участие в ней правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) было заблокировано еще в 2023 году, то недавно образованный «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) и вовсе не получил возможности заявить о себе на форуме. Такая политика господина Хойсгена обычно оставалась незамеченной, однако на фоне внеочередных выборов в Бундестаг 23 февраля ситуация попала на страницы мировых СМИ.

В итоге председателю Мюнхенской конференции пришлось оправдываться, почему он не пригласил вторую по популярности АдГ и ССВ, хотя направил приглашение «Левым» и свободным демократам, рискующим даже не попасть в состав нового парламента. Причиной господин Хойсген, как и в случае с Россией, назвал неготовность к диалогу. Он напомнил, как представители этих партий покинули зал заседаний Бундестага в июне 2024 года, когда на трибуну был приглашен Владимир Зеленский. Такое решение председатель форума охарактеризовал «противоположным диалогу». «Это не то поведение, которое я хотел бы видеть на этой конференции»,— пояснил он. В ССВ решение господина Хойсгена назвали честью для партии. Впрочем, для самого господина Хойсгена нынешняя конференция станет последней в качестве председателя.

Слухи о том, что экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, начали курсировать еще в сентябре.

Позднее сам господин Столтенберг подтвердил эту информацию и в интервью немецкому Spiegel рассказал, как видит свое председательство. «Конференция так важна, потому что это платформа для очень разных стран, даже если они видят друг в друге противников или даже врагов… Вот почему конференция останется форумом для многих голосов и будет по-прежнему открыта для стран так называемого Глобального Юга»,— пояснил тогда он свое видение политики рассылки приглашений на форум.

Тем удивительнее стало его назначение министром финансов в новом правительстве Норвегии за пару недель до форума. Такой поворот руководство Мюнхенской конференции объяснило просто: министерские полномочия господина Столтенберга скоро истекают: выборы в парламент Норвегии намечены на конец 2025 года, после чего в стране будет сформировано новое правительство.

Вероника Вишнякова