Трамп анонсировал встречу по Украине на следующей неделе в Саудовской Аравии

Контакты по урегулированию военного конфликта на Украине пройдут на следующей неделе в Саудовской Аравии, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, во встрече примут участие в том числе представители Украины. Конкретную дату, а также состав участников встречи он не назвал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Завтра состоится встреча в Мюнхене, а на следующей неделе — встреча в Саудовской Аравии, не со мной или президентом Путиным, но с должностными лицами высокого ранга. И Украина тоже будет участвовать в ней»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме (цитата по ТАСС).

Накануне американский президент заявил, что сегодня, 14 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча представителей России, США и Украины. В офисе украинского президента эту информацию не подтвердили.

Дональд Трамп также допускал личную встречу с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, но дата и другие детали этой встречи пока не согласованы. В Кремле подтвердили, что Эр-Рияд рассматривается как место встречи. В столице Саудовской Аравии пока не начинали подготовку к этому мероприятию.

12 февраля между господами Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого они и договорились организовать личную встречу. Также Москва и Вашингтон начали формирование команд для возобновления двустороннего диалога и обсуждения украинского конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».