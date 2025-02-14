Америка выдала неоднозначную реакцию

Телефонные переговоры российского и американского лидеров произвели на политический истеблишмент США эффект разорвавшейся бомбы. Если соратники Дональда Трампа в целом остались довольны итогами разговора, выразив надежду на скорое окончание конфликта на Украине, то оппоненты главы Белого дома предсказуемо остались в бешенстве от столь резкой смены подходов США, обвинив Трампа в сдаче американских интересов. Едины те и другие разве что в том, что действия Дональда Трампа подводят итог попыткам изоляции России на мировой арене и отодвигают Украину на второй план. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на переговорах в Хельсинки (июль 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на переговорах в Хельсинки (июль 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Новость о первом официальном телефонном звонке президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, в ходе которого стороны в том числе обсудили и завершение конфликта на Украине, вызвала неоднозначную реакцию среди американских политиков, журналистов и экспертов.

Консервативный FoxNews ожидаемо поприветствовал эту новость.

«Если он сможет свернуть войну на Украине, получить статус-кво на Ближнем Востоке… то речь идет о решающих президентских шагах на внешнеполитической арене, которые возвращают нас к достижениям, сопоставимым с наследием Рональда Рейгана»,— заявила в эфире FoxNews ведущая телеканала Кейли Макэнани, бывшая пресс-секретарь Дональда Трампа в его первое президентство.

Центристский News Nation выказал чуть меньше восторгов, однако признал, что Украине теперь во всем придется следовать курсу Штатов. Президент Украины Владимир Зеленский «не имеет власти», безапелляционно заявил журналист Билл О`Райли. «Он должен делать то, что ему говорят Соединенные Штаты. Европа хочет прекращения огня, а Зеленский не может оставаться в одиночестве, поэтому он сделает то, что является компромиссом… правила игры таковы»,— подытожил он.

Другие же американские СМИ интерпретировали общение главы Белого дома с Владимиром Путиным как новость, позитивную прежде всего для России, но не для самих Штатов.

«Звонок Трампа Путину положил конец попыткам США изолировать Россию»,— отметили на U.S. News & World Report, комментируя в том числе и заявление Трампа о том, что России имеет смысл вернуться в «группу семи» (G7), а исключать ее оттуда «было ошибкой». Фактически «администрация Трампа дает свое благословение ключевым пунктам в списке пожеланий президента Владимира Путина — даже до возможного урегулирования конфликта», отметило СМИ.

Аналитик Bloomberg Тони Халпин тоже констатировал «очень резкий поворот в позиции США по отношению к России и этой войне». А ведущая CNN Кейтлин Коллинс упрекнула Белый дом в ходе пресс-брифинга в том, что еще до начала переговоров Вашингтон сдает свои позиции, приведя в пример комментарий главы Пентагона Питта Хегсета, что Украине не стоит возлагать надежды на вступление в НАТО и возвращение в границы до 2014 года.

Схожую точку зрения в эфире CNN выразил и бывший советник по нацбезопасности в пору первого президентского срока Дональда Трампа Джон Болтон.

«Президент Трамп фактически сдался Путину еще до начала переговоров»,— сказал он.

И добавил: эти переговоры вкупе с новостью об утверждении на пост директора Нацразведки Тусли Габбард, обвиняемой в транслировании позиции, схожей с российской, осчастливили Москву и «они пьют водку прямо из бутылки этой ночью».

Бурно отреагировали на происходящее в американо-российских отношениях и в стане демократов. «Они (Дональд Трамп и Пит Хегсет.— “Ъ”) пытаются продать нам то, чего хочет Кремль, и это абсолютно неправильно в ведении хороших переговоров. Я имею в виду, что это нарушает все принципы переговоров, которые вы можете себе представить»,— заявил в эфире CNN член Палаты представителей демократ Сет Молтон. В свою очередь, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, член сенатского комитета по вооруженным силам, назвал действия администрации Трампа «абсолютно отвратительной капитуляцией и предательством Украины».

Впрочем, недовольные нашлись не только среди демократов, но и среди республиканцев.

Публичная критика со стороны конгрессменов-однопартийцев Дональда Трампа оказалась немногочисленной. В основном республиканцы поддержали действия администрации.

«Кто-то должен начать говорить, потому что тысячи людей умирают»,— признал сенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины, входящий в сенатский комитет по делам ветеранов и являющийся сопредседателем сенатской группы наблюдателей НАТО.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (возглавляет бюджетный комитет Сената и член подкомитета по оборонным ассигнованиям), некогда ярый сторонник Украины, заявил, что он не против плана Дональда Трампа, хотя он не видел всех его деталей. Украина «не прекратит сражаться», выразил он уверенность, но «я думаю, что сделка должна быть».

При этом немалая часть республиканцев, даже имеющих дело с внешней политикой (включая, например, сенатора Митча Макконнелла из Кентукки, ярого сторонника Украины, который возглавляет подкомитет по ассигнованиям на оборону в Сенате), предпочли вообще не комментировать эту тему.