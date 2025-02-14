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Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

Президент США Дональд Трамп не согласен, что сначала должен был позвонить Владимиру Зеленскому, а не Владимиру Путину. Он объяснил, что первым делом хотел выяснить, готова ли российская сторона «заключить сделку» для окончания военного конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«И кто-то сказал, что мне надо было сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю... Мы должны выяснить, хочет или нет Россия заключить сделку. Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме (цитата по ТАСС).

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12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, их беседа продлилась почти полтора часа. Сразу после президент США созвонился с президентом Украины. Господин Трамп назвал оба разговора великолепными и связал начало контактов с возможностью завершить российско-украинский конфликт. Он не считает, что прямой диалог России и США является угрозой для Украины.

О сотрудничестве Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».

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