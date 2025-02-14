Трамп объяснил, почему сначала позвонил Путину, а не Зеленскому

Президент США Дональд Трамп не согласен, что сначала должен был позвонить Владимиру Зеленскому, а не Владимиру Путину. Он объяснил, что первым делом хотел выяснить, готова ли российская сторона «заключить сделку» для окончания военного конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«И кто-то сказал, что мне надо было сначала позвонить Зеленскому. Я так не думаю... Мы должны выяснить, хочет или нет Россия заключить сделку. Я знаю, что Зеленский хочет заключить сделку. Но теперь я знаю, что Россия хочет заключить сделку»,— сказал господин Трамп журналистам в Белом доме (цитата по ТАСС).

12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, их беседа продлилась почти полтора часа. Сразу после президент США созвонился с президентом Украины. Господин Трамп назвал оба разговора великолепными и связал начало контактов с возможностью завершить российско-украинский конфликт. Он не считает, что прямой диалог России и США является угрозой для Украины.

О сотрудничестве Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».