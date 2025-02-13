Трамп не увидел угрозы для Зеленского в прямом диалоге России и США

Президента США Дональда Трампа на пресс-конференции в Белом доме спросили, на видит ли он угрозу в исключении президента Украины Владимира Зеленского из диалога с Россией после состоявшегося звонка с президентом Владимиром Путиным, передает CBS News.

«Нет, я так не думаю»,— ответил Дональд Трамп. Следом он сказал, что на Украине нужно провести выборы. 20 мая 2024 года официально истекли полномочия Владимира Зеленского на посту президента, но тот продолжает исполнять обязанности в связи с действием в стране военного положения. «Когда-нибудь надо проводить выборы»,— сказал Дональд Трамп.

12 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа длилась полтора часа. В центре внимание было урегулирование конфликта на Украине. По итогу господин Трамп заявил о договоренности начать переговоры по Украине. Анонсирован состав переговорной группы от США: госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолц, спецпосланник Стив Уиткофф. После разговора с Владимиром Путиным президента США созвонился с Владимиром Зеленским.

Подробнее о переговорах президентов России и США — в материале «Ъ».