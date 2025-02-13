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Коммерсантъ FM
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Переговорщики в строю

Россия и США формируют команды для встречи на высшем уровне

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, вызвал оживленную реакцию в мире. Пока Москва и Вашингтон формируют команды для возобновления двустороннего диалога и обсуждения украинского конфликта, европейские союзники пребывают в замешательстве. В некоторых странах ЕС подозревают США в предательстве и подрыве трансатлантического единства. В других — настаивают на необходимости подключить к переговорам Европу. Третьи заняли выжидательную позицию. Всех пытается успокоить генсек НАТО Марк Рютте, который приветствовал начало диалога президентов РФ и США и назвал их беседу «успешной».

Одного телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным хватило для того, чтобы сразу после него лидеры двух стран дали указание готовить их личную встречу (на фото: президенты США и РФ на переговорах в Хельсинки 16 июля 2018 года)

Одного телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным хватило для того, чтобы сразу после него лидеры двух стран дали указание готовить их личную встречу (на фото: президенты США и РФ на переговорах в Хельсинки 16 июля 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Одного телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным хватило для того, чтобы сразу после него лидеры двух стран дали указание готовить их личную встречу (на фото: президенты США и РФ на переговорах в Хельсинки 16 июля 2018 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа вывел на первый план мировой повестки тему украинского урегулирования. И если о перспективах скорого прекращения боевых действий говорить еще рано, то возобновление диалога — по крайней мере между США и РФ — уже произошло. Еще вечером 12 февраля — сразу после беседы двух лидеров — Москва и Вашингтон оценили итоги разговора крайне позитивно. В США соратники господина Трампа принялись хвалить главу Белого дома за усилия по урегулированию конфликта на востоке Европы, а в России различные комментаторы — от экспертов до депутатов Госдумы — начали рассуждать чуть ли не о новой разрядке и даже историческом значении прошедшей беседы.

К утру 13 февраля тональность оценок не изменилась.

Дональд Трамп заявил, что провел «великолепные переговоры с Россией и Украиной», отметив «хорошую возможность закончить эту ужасную, очень кровавую войну».

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заверил, что между лидерами состоялся «очень важный разговор». «На фоне происходящего на протяжении нескольких лет между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне. Безусловно, отсутствие контактов вовсе не способствовало поиску каких-либо вариантов урегулирования»,— сказал господин Песков.

Одного разговора хватило, чтобы президенты «немедленно» дали команду помощникам начать подготовку к личной встрече. По словам Дмитрия Пескова, Дональд Трамп и Владимир Путин условились «ориентироваться на отдельную встречу». Он отметил, что администрация Джо Байдена придерживалась точки зрения, «что нужно делать все, чтобы война продолжалась», а нынешняя администрация — «чтобы войну остановить и чтобы восторжествовал мир».

«Нам гораздо больше импонирует позиция нынешней администрации»,— признался Дмитрий Песков, подчеркнув «потребность в достаточно оперативном проведении встречи» двух президентов.

При этом сроки и место встречи он назвать затруднился, как, впрочем, и состав переговорной группы.

В свою очередь, Дональд Трамп в деталях предстоящих переговоров оказался более конкретен. Во-первых, глава Белого дома сообщил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Во-вторых, хозяин Овального кабинета заявил, что заниматься проблемой урегулирования конфликта ему будут помогать госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Примечательно, что спецпосланником по России и Украине Дональд Трамп ранее назначил генерал-лейтенанта в запасе Кита Келлога, но не упомянул его в списке тех, кто будет работать над организацией переговорного процесса.

Реакция политиков на телефонный разговор Путина и Трампа

Между тем в Европе разговор президентов РФ и США вызвал неоднозначную реакцию. В нескольких европейских СМИ появились публикации, в которых неназванные правительственные источники напрямую выражали недовольство самим фактом переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным в обход союзников. Экс-премьер Швеции Карл Бильдт и вовсе обвинил США в предательстве, сравнив подход господина Трампа к конфликту с «мюнхенским сговором».

«Это, конечно, новаторский подход к переговорам — пойти на очень большие уступки еще до их начала»,— написал господин Бильдт в сети X. Поводом для такой оценки послужил не только разговор лидеров РФ и США, но и заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что Украина не сможет вернуть потерянные территории военным путем.

На таком фоне господин Хегсет поспешил заверить, что «нет никакого предательства», а «есть признание того, что США и весь мир прикладывают усилия для мира через переговоры».

Тем не менее многие из действующих европейских политиков также оказались встревожены происходящим, хотя и не стали напрямую заявлять о предательстве со стороны Вашингтона. Так, министры иностранных дел Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании выпустили совместное заявление. В нем они заверили в готовности «увеличивать помощь Украине» и в «поддержке ее независимости, суверенитета и территориальной целостности». «Наша общая цель — продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира»,— подчеркнули дипломаты.

Кроме того, шеф внешней политики ЕС Кая Каллас отметила, что союзники должны усилить Украину и предоставить ей «гарантии безопасности», а «Европа должна играть центральную роль в любых переговорах».

Упрек в адрес США читался и в комментарии главы МИД Германии Анналены Бербок, по мнению которой «мир может быть достигнут только совместными усилиями — то есть с Украиной и европейцами». «Чтобы в Европу вернулся мир, мы должны идти по этому пути вместе»,— заверила она.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что «без участия европейцев переговоры по архитектуре безопасности в Европе невозможны».

В свою очередь, ряд министров обороны стран НАТО, в том числе Швеции, Эстонии, Канады и Великобритании, заявили, что в любых мирных переговорах должна участвовать Украина.

Другими словами, в ЕС заподозрили Дональда Трампа в намерениях исключить европейских союзников и Украину из переговорного процесса с РФ и решили сразу же обозначить свое несогласие.

О чем говорили Владимир Путин и Дональд Трамп

Впрочем, нашлись и те, кто, напротив, увидел в происходящем позитивные сигналы. Так, с успокоительной речью выступил генсек НАТО Марк Рютте на встрече министров обороны стран—союзниц Украины, состоявшейся в Брюсселе. «Создается впечатление, что это был успешный звонок. Мы все хотим мира на Украине»,— сказал генсек альянса. Он также отказался считать разговор господ Трампа и Путина «предательством» и не увидел в этом попытки исключить Киев из процесса.

Антон Васильев

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