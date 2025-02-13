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Коммерсантъ FM
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Трамп назвал великолепными переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал великолепными состоявшиеся 12 февраля переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он связал начало контактов с возможностью завершить российско-украинский конфликт.

«Великолепные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность для завершения этой ужасной, очень кровопролитной войны»,— написал Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили завершение боевых действий на Украине путем переговоров. Российский президент подчеркнул важность устранения первопричин конфликта, а его американский коллега выступил за скорейшее прекращение огня. Затем господин Трамп поговорил с Владимиром Зеленским «о возможности достичь мира».

Кремль сообщил, что Россия приступила к формированию группы для переговоров с США по Украине. Помощникам Владимира Путина и Дональда Трампа поручено начать подготовку к встрече лидеров. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москве «гораздо больше импонирует» позиция нынешней администрации США в части конфликта на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США ''поработают вместе''».

Лусине Баласян

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