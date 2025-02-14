Винник поблагодарил Путина и Трампа за освобождение

Вернувшийся в Москву в рамках обмена с США Александр Винник поблагодарил за освобождение президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Россиянин уже находится дома с семьей.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. Лаврову. Нашему главному дипломату... И можно еще Трампа поблагодарить. Ну, в общем, без него, наверное, как-то трудно было бы»,— сказал господин Винник в интервью «РИА Новости».

Господин Винник прилетел вчера вечером, 13 февраля, в аэропорт Внуково. Он рассказал, что летел спецбортом через Польшу. В обмен на него в США вернулся американец Марк Фогель, приговоренный в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Александра Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США. Прокуратура Сан-Франциско обвинила его по 21 пункту, среди которых отмывание $4 млрд, полученных преступным путем через якобы основанную им биржу BTC-е. В мае 2024-го россиянин признал вину в сговоре с целью отмывания денег через торговую площадку.

Подробности обмена — в публикации «Ъ» «Освобождение с перспективой».