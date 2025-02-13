Освобождение с перспективой

Власти США подтвердили освобождение россиянина Александра Винника. Разбирательство по делу, которое шло почти девять лет, прекращено. В Вашингтоне заявили, что Винник будет передан России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала его «криптопреступником, не совершавшим насильственных действий». Детали дела по решению американского суда разглашать нельзя. США уточнили, что это стало частью сделки, в результате которой на родину вернулся учитель из Пенсильвании Марк Фогель. Кроме того, в Белоруссии был освобожден еще один американский гражданин и два журналиста. В Кремле официально фигуру Винника как участника соглашения по обмену не называли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Costas Baltas / File Photo / Reuters Фото: Costas Baltas / File Photo / Reuters

На политическом уровне могла идти речь и о других россиянах, выдачи которых добивается Москва, рассказал “Ъ FM” американский адвокат Александра Винника Аркадий Бух: «Российское правительство определило это не обменом, а шагом доброй воли. Насчет господина Винника, то, чем мы как раз занимались много месяцев, и то, почему переносили приговор за пределы 2024 года, чтобы к власти пришла команда Трампа и назначенные прокуроры из этой команды. Нам это было важно стратегически по причине более либертарианских мировоззрений команды.

Политическое лоббирование включает в себя не только обмен заключенными, оно включает в себя амнистии, президентский pardon, как у нас это называется. Наверное, было бы неправильно называть обменом, потому что обмены — это на мосту поменяли, как это было в Анкаре, как это было в Дубае. Господин Фогель уже давно прибыл в Соединенные Штаты. У меня есть масса россиян, которые ожидают приговора, которые уже были приговорены, и мы активно работаем над тем, чтобы их отправить на родину не только через юридические и судебные процессы, но и лоббирование на политическом уровне».

Еще один адвокат Винника, представлявший его интересы во Франции, сообщил, что все условия для экстрадиции были выполнены, американский Минюст добивался, чтобы перед отправкой в Россию состоялись судебные слушания. Винника задержали в Греции в 2017-м. В США его обвиняли в отмывании от $4 до $9 млрд через уже не существующую криптобиржу. Подробности дела — в справке “Ъ FM”:

Александр Винник родился в 1979-м в Кургане, после окончания школы переехал в Москву. Был инженером по обслуживанию трансакций между различными электронными платежными системами. В 2011 году была основана интернет-площадка торговли фиатными валютами и криптовалютами BTC-е, там Винник работал консультантом. В 2016 году сайт внесли в число запрещенных в России. Позднее во Франции также выдвинули обвинения в вымогательстве и мошенничестве. Сам россиянин вину не признавал и утверждал, что был лишь консультантом платформы. В итоге Винника выдали властям США. Если бы американский суд согласился с обвинением, россиянину могло грозить более 50 лет тюрьмы. Суд отказывался освободить его под залог. В мае 2024 года россиянин признал вину в сговоре с целью отмывания денег через торговую площадку. На него возложили убытки на сумму не менее $121 млн. В СМИ фигурировали данные, что он якобы контролирует криптокошелек с украденными 80-ю тысячами биткойнов. В России все эти годы шло собственное расследование дела BTC-е. В сентябре другой администратор биржи, Алексей Билюченко, получил 4,5 года колонии общего режима и штраф в 1 млн руб.

В случае отказа от досудебного соглашения и признания вины, россиянину грозило почти 200 лет тюрьмы. Для этого его должны были признать виновным по всем пунктам. В деле упоминались переводы и хранение доходов от хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками. Александр Винник может быть носителем ценной информации об отмывании денег, допускает криптоинвестор и основатель компании Asgard Mining Solutions Роман Малышев: «Биржа BTC-e — это довольно-таки большая биржа, ей присваивали и отмывание доходов, полученных преступным путем биржи Mt. Gox, средства которой были украдены, в том числе проходили через эту биржу. Она была анонимной, процедур KYC проводить не требовалось. Вполне вероятно, что эти средства действительно проходили через эту биржу.

Не обязательно связывать это со злым умыслом Александра Винника. Тем не менее у Штатов был интерес к этой личности. Думаю, что в первую очередь вот этими денежными потоками, которые связали с отмыванием денежных средств, значит, что через нее проходили такие суммы, отмытые. В советское время, когда менялись заложниками, действительно заложников ждала иногда даже не лучшая участь на территории, на которую вернули. Людей, которые причастны, может быть, к организации этой биржи, интересует, что же все-таки Александр поведал властям США».

В начале февраля в США было представлено обвинительное заключение по делу BTC-е. Помимо Винника вторым участником схемы по отмыванию на криптобирже был назван белорус Александр Клименко.

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