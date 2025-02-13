Освобожденный в США Александр Винник прибыл в Москву

Самолет с освобожденным из тюрьмы в США Александром Винником на борту приземлился в Москве, сообщил «Известиям» его адвокат Аркадий Бух. Россиянин вернулся на родину в рамках обмена на Марка Фогеля, приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Винник

Фото: Alexandros Avramidis / File Photo / Reuters Александр Винник

Фото: Alexandros Avramidis / File Photo / Reuters

Александра Винника задержали в Греции в июле 2017 года по запросу США. Прокуратура Сан-Франциско обвинила его по 21 пункту, среди которых отмывание $4 млрд, полученных преступным путем через якобы основанную им биржу BTC-е. В январе 2020-го россиянина экстрадировали во Францию, где его приговорили к пяти годам тюрьмы. В августе 2022 года его доставили в США, где ему грозило до 200 лет тюрьмы. Приговор ему должны были вынести в июне 2025 года.

Подробнее об обмене — в материале «Ъ» «Освобождение с перспективой».