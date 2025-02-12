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«Пират международного уровня»: кто такой Александр Винник, которого освободят США

Ряд западных СМИ со ссылкой на источники в американской администрации сообщили, что в обмен на отпущенного Россией американца Марка Фогеля США освободят россиянина Александра Винника, обвиняемого в кибермошенничестве. В 2017 году он был арестован в Греции, в 2020-м экстрадирован во Францию, через два года — в США. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Александр Винник

Александр Винник

Фото: Costas Baltas / File Photo / Reuters

Александр Винник

Фото: Costas Baltas / File Photo / Reuters

Винник Александр Александрович родился 16 августа 1979 года в Кургане. После окончания школы переехал в Москву, занимался различными интернет-проектами. В 2011–2017 годах работал в онлайн-сервисе обмена цифровых валют BTC-е (в 2016 году сайт биржи включен в реестр запрещенных в РФ).

25 июля 2017 года задержан по запросу США в Греции, куда прибыл с семьей на отдых. Прокуратура Сан-Франциско обвинила его по 21 пункту, среди которых отмывание $4 млрд, полученных преступным путем через якобы основанную им биржу BTC-е, кибермошенничество, похищение персональных данных, взлом японской биржи Mt.Gox, спровоцировавший ее банкротство, участие в наркотрафике.

Сотрудники ФБР изъяли оборудование расположенного в США дата-центра BTC-е, после чего биржа прекратила работу. Всего через криптобиржу, с помощью которой, по мнению американских следователей, платились взятки и финансировались коррупционные связи, прошло до $9 млрд.

Во время содержания Александра Винника в греческой тюрьме запросы на его экстрадицию помимо США прислали также Россия и Франция. Россия обвиняла его в хищениях и мошенничестве, Франция — в отмывании денег и вымогательстве через якобы распространенный им вирус Locky.

Александр Винник отрицал все обвинения, называл себя политическим заключенным, настаивал на экстрадиции только в Россию и пытался добиться этого голодовкой. В феврале 2018 года его посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, после чего голодовка была прекращена.

23 января 2020 года Александра Винника экстрадировали во Францию, в декабре того же года уголовный суд Парижа приговорил его к пяти годам тюремного заключения и штрафу €100 тыс. Прокурор запрашивал десять лет, утверждая, что Александр Винник «не простой оператор, как он настаивает, а пират международного уровня».

С учетом времени, проведенного в тюрьме под следствием, и правил УДО пять лет заключения истекли в июне 2022 года. 4 августа того же года Александр Винник на специальном самолете был доставлен в Грецию и в тот же день экстрадирован в США, где ему грозило до 200 лет тюрьмы.

Содержался в тюрьме Сан-Франциско. В сентябре 2022 года его адвокат Фредерик Бело обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой заняться обменом Александра Винника.

В мае 2024 года пошел на сделку с прокуратурой и признал вину в заговоре с целью отмывания денег в суде Северного округа штата Калифорния. Вынесение приговора было назначено судом на июнь 2025 года. В августе 2024 года, когда между Москвой и Вашингтоном состоялся крупнейший обмен заключенными, из базы тюрем США пропадали данные об Александре Виннике, однако тогда в сделку он включен не был.

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