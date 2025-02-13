Песков: Путин и Трамп сначала встретятся в третьей стране

Президенты России и США договорились оперативно согласовать и провести встречу в третьей стране. Еще не решено, где именно они встретятся, но среди прочих вариантов рассматривается столица Саудовской Аравии, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Также он добавил, что у господина Путина есть действующее приглашение посетить США, а у господина Трампа — приглашение посетить Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эта встреча состоится, по замыслу президентов, раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами»,— сказал пресс-секретарь в интервью журналисту Павлу Зарубину. Господин Песков уточнил, что возможные визиты глав государств в США и РФ состоятся позже саммита в третьей стране.

Говоря о Саудовской Аравии, Дмитрий Песков заявил, что королевство — хороший партнер как России, так и США и встреча в столице государства устраивает все стороны. «Но пока решение не было финализировано, это уже сделают на рабочем уровне»,— сказал господин Песков.

Личную встречу двух президентов в Эр-Рияде допускал сам Дональд Трамп. В столице Саудовской Аравии еще не начинали подготовку к встрече глав государств.

12 февраля между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По его итогам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что они договорились организовать личную встречу. При этом сроки и место встречи он не назвал, как, впрочем, и состав переговорной группы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».