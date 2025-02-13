Трамп анонсировал встречу представителей России, США и Украины в Мюнхене

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители России и США завтра, 14 февраля, встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, на встречу также приглашены чиновники из Украины.

«Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена. Не уверен, кто именно там будет от каких стран. Но должностные лица высокого уровня из России, Украины и из США»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Белом доме (цитата по ТАСС).

Кто конкретно будет участвовать во встрече, он не уточнил. Если на нее прибудут чиновники от всех трех стран, это будет первая встреча представителей России и Украины с 2022 года. Киев в мае 2022-го прекратил мирные переговоры с российской стороной. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин.

12 февраля Дональд Трамп провел первый со своего вступления в должность телефонный разговор с господином Путиным. Москва и Вашингтон начали формирование команд для возобновления двустороннего диалога и обсуждения украинского конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».