Как на переговоры руководителей России и США отреагировали рынки

На внебиржевом рынке резко выросла волатильность торгов. После появления первых сообщений о переговорах лидеров двух стран курс доллара падал до 92,8 руб./$, затем взлетел выше 94,7 руб./$. Таким резким колебаниям способствовала низкая ликвидность рынка в вечернее время. Ближе к 21:00 курс остановился на отметке 94 руб./$.

На вечерней сессии Московской биржи индекс MOEX к 21:30 превысил отметку 3176 пунктов, что почти на 5% выше закрытия основной сессии. При этом объем торгов к этому времени превысил 126 млрд руб., что сопоставимо с объемом утренней и дневной сессии 12 февраля (132 млрд руб.).