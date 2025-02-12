Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Перед подорожанием прочесть

В России стало издаваться больше книг

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр вновь начали расти: в январе—декабре прошлого года они увеличились на 10,3%, до 369,5 млн экземпляров. Участники рынка среди причин называют рост продаж на маркетплейсах и увеличение спецзаказов, например со стороны торговых сетей. Впрочем, сохранения тренда в текущем году ожидать не приходится, в частности, из-за очередного роста цен.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Российской государственной библиотеки (РГБ; в 2023 году Российская книжная палата стала ее частью) по выпуску книг и брошюр. Из них следует, что общий тираж книг и брошюр в России по итогам прошлого года составил 369,5 млн экземпляров, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года (335 млн экземпляров). Число наименований за период также выросло на 7,2% и достигло 103,3 тыс. единиц.

Фактически показатель впервые вырос с начала военных действий на Украине: с 2022 года число наименований, как и тиражей, поэтапно сокращалось, следует из данных РГБ.

Так, общий тираж книг и брошюр в 2022 году составил 392,5 млн экземпляров, число наименований — 108 тыс. В 2023 году показатели сократились до 335 млн экземпляров и 96,3 тыс. единиц соответственно. Участники рынка связывали сокращение с приостановкой работы зарубежных авторов с российскими издательствами (см. “Ъ” от 21 марта 2022 года), а также с дефицитом оборудования и запчастей у типографий (см. “Ъ” от 11 марта и 5 октября 2022 года).

Лидером рынка по наименованиям, по данным РГБ, стало издательство «Эксмо» (10,5 тыс. против 8,6 тыс. изданий в 2023 году), издательская группа АСТ теперь занимает второе место (10,1 тыс. против 8,8 тыс. единиц), за ней следует группа «Просвещение» (6,4 тыс. против 5,5 тыс.). По тиражам, как и годом ранее, на первом месте «Просвещение» (131 млн экземпляров), далее — «Эксмо» (49 млн) и АСТ (41,9 млн).

Самым издаваемым автором второй год подряд остается Анна Джейн (Анна Потапкина, автор young-adult романов), на втором месте — так же Федор Достоевский.

Однако теперь топ-3 замыкает Михаил Булгаков, а не Агата Кристи, как годом ранее. Топ авторов в детской литературе изменился несущественно: лидером остается Корней Чуковский, за ним следуют Елена Ульева («Приключения машинок. Мусоровоз находит друзей», «Сказкотерапия. Я не боюсь врачей») и Александр Пушкин. В 2023 году госпожа Ульева была на третьем месте.

У издательской группы «Альпина» рост отгрузок в штуках за период составил 24%, говорит коммерческий директор компании Ирина Кукушкина: «В первую очередь за счет роста продаж на маркетплейсах и увеличения спецзаказов (например, Fixprice)». В «Эксмо-АСТ» отказались от комментариев. В «Росмэне» не ответили “Ъ”.

104 миллиарда рублей

достигнет объем книжного рынка по итогам 2025 года, по прогнозу «Эксмо-АСТ»

При этом 61% издателей оценивает динамику продаж в прошлом году как отрицательную или статичную, отмечает технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов, ссылаясь на данные исследования «Университетской книги». В 2023 году издатели запланировали нарастить тиражи в более или менее стабильных экономических условиях, что отражают показатели выпуска сейчас.

Схожая ситуация была в 2008 и 2009 годах (мировой финансовый кризис), указывает господин Харитонов: «Тогда первой реакцией издателей было "напечатаем как можно больше новых книг, пока цены на типографию не выросли, и посмотрим, что пойдет, чтобы переиздавать (экземпляры.— “Ъ”) потом". Так 2009 год стал годом с самым большим ассортиментом».

Какие книги и почему выбирают россияне

Впрочем, участники рынка не ожидают сохранения динамики по выпуску тиражей и наименований в этом году, в том числе из-за очередного роста цен на печатную продукцию. Собеседники “Ъ” на медиарынке оценивают этот рост с нового года уже на 7–10%. Это было обусловлено удорожанием производства (полиграфических услуг на 20%), логистики, а также повышением маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4–7% (см. “Ъ” от 6 декабря 2024 года).

Юлия Юрасова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...