Перед подорожанием прочесть

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр вновь начали расти: в январе—декабре прошлого года они увеличились на 10,3%, до 369,5 млн экземпляров. Участники рынка среди причин называют рост продаж на маркетплейсах и увеличение спецзаказов, например со стороны торговых сетей. Впрочем, сохранения тренда в текущем году ожидать не приходится, в частности, из-за очередного роста цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Российской государственной библиотеки (РГБ; в 2023 году Российская книжная палата стала ее частью) по выпуску книг и брошюр. Из них следует, что общий тираж книг и брошюр в России по итогам прошлого года составил 369,5 млн экземпляров, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года (335 млн экземпляров). Число наименований за период также выросло на 7,2% и достигло 103,3 тыс. единиц.

Фактически показатель впервые вырос с начала военных действий на Украине: с 2022 года число наименований, как и тиражей, поэтапно сокращалось, следует из данных РГБ.

Так, общий тираж книг и брошюр в 2022 году составил 392,5 млн экземпляров, число наименований — 108 тыс. В 2023 году показатели сократились до 335 млн экземпляров и 96,3 тыс. единиц соответственно. Участники рынка связывали сокращение с приостановкой работы зарубежных авторов с российскими издательствами (см. “Ъ” от 21 марта 2022 года), а также с дефицитом оборудования и запчастей у типографий (см. “Ъ” от 11 марта и 5 октября 2022 года).

Лидером рынка по наименованиям, по данным РГБ, стало издательство «Эксмо» (10,5 тыс. против 8,6 тыс. изданий в 2023 году), издательская группа АСТ теперь занимает второе место (10,1 тыс. против 8,8 тыс. единиц), за ней следует группа «Просвещение» (6,4 тыс. против 5,5 тыс.). По тиражам, как и годом ранее, на первом месте «Просвещение» (131 млн экземпляров), далее — «Эксмо» (49 млн) и АСТ (41,9 млн).

Самым издаваемым автором второй год подряд остается Анна Джейн (Анна Потапкина, автор young-adult романов), на втором месте — так же Федор Достоевский.

Однако теперь топ-3 замыкает Михаил Булгаков, а не Агата Кристи, как годом ранее. Топ авторов в детской литературе изменился несущественно: лидером остается Корней Чуковский, за ним следуют Елена Ульева («Приключения машинок. Мусоровоз находит друзей», «Сказкотерапия. Я не боюсь врачей») и Александр Пушкин. В 2023 году госпожа Ульева была на третьем месте.

У издательской группы «Альпина» рост отгрузок в штуках за период составил 24%, говорит коммерческий директор компании Ирина Кукушкина: «В первую очередь за счет роста продаж на маркетплейсах и увеличения спецзаказов (например, Fixprice)». В «Эксмо-АСТ» отказались от комментариев. В «Росмэне» не ответили “Ъ”.

104 миллиарда рублей достигнет объем книжного рынка по итогам 2025 года, по прогнозу «Эксмо-АСТ»

При этом 61% издателей оценивает динамику продаж в прошлом году как отрицательную или статичную, отмечает технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов, ссылаясь на данные исследования «Университетской книги». В 2023 году издатели запланировали нарастить тиражи в более или менее стабильных экономических условиях, что отражают показатели выпуска сейчас.

Схожая ситуация была в 2008 и 2009 годах (мировой финансовый кризис), указывает господин Харитонов: «Тогда первой реакцией издателей было "напечатаем как можно больше новых книг, пока цены на типографию не выросли, и посмотрим, что пойдет, чтобы переиздавать (экземпляры.— “Ъ”) потом". Так 2009 год стал годом с самым большим ассортиментом».

Впрочем, участники рынка не ожидают сохранения динамики по выпуску тиражей и наименований в этом году, в том числе из-за очередного роста цен на печатную продукцию. Собеседники “Ъ” на медиарынке оценивают этот рост с нового года уже на 7–10%. Это было обусловлено удорожанием производства (полиграфических услуг на 20%), логистики, а также повышением маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4–7% (см. “Ъ” от 6 декабря 2024 года).

Юлия Юрасова