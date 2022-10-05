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Коммерсантъ FM
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Полиграфистам нужна бумага с печатью

Книжный союз просит отсрочки от частичной мобилизации для работников отрасли

Российский книжный союз просит Минпромторг ввести отсрочку от частичной мобилизации для полиграфической отрасли. Дефицит кадров в типографиях усиливается, что может привести к простоям и даже к полной остановке предприятий, предупреждают полиграфисты. Они предлагают ввести отсрочки в зависимости от квалификации сотрудников, чтобы избежать потери самых ценных кадров, например машинистов линий, технологов, механиков. Усиление кадрового кризиса может отразиться и на издателях, чей бизнес и так переживает непростые времена.

Сергей Степашин

Сергей Степашин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сергей Степашин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом президента Российского книжного союза (РКС) Сергея Степашина министру промышленности и торговли Денису Мантурову от 3 октября. В нем господин Степашин просит дать отсрочку от частичной мобилизации сотрудникам полиграфической отрасли. В РКС подтвердили подлинность письма. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что письмо не получали, но в случае поступления оно будет рассмотрено в установленном порядке.

Кризис в секторе книжной полиграфии «достиг крайней точки», говорится в письме: острый дефицит кадров, устаревшее оборудование и отсутствие инвестиций в 2022 году усилились санкциями со стороны поставщиков оборудования и запчастей. Сейчас 68% российских типографий имеют в штате до 15 человек, а на подготовку отраслевого специалиста требуется от 6 до 12 месяцев, отмечает РКС: «В полиграфической отрасли заняты преимущественно мужчины, средний возраст работников в ряде модернизированных производств составляет 39 лет».

Мобилизация военнообязанных сотрудников первой категории запаса приведет к частичным остановкам производства и «снижению выпуска продукции как минимум вдвое», опасаются в РКС: «Мобилизация же всех военнообязанных сотрудников первой и второй категории запаса полностью остановит производство в большей части предприятий». Таким образом, в стране прекратится выпуск периодических печатных СМИ, учебников, книг, предупреждают в союзе.

Одна из крупнейших книжных типографий «Парето-Принт» (находится в Твери) 29 сентября уже направила письмо с просьбой об отсрочке для своих сотрудников губернатору Тверской области Игорю Рудене. «Администрация региона готова помогать возвращать сотрудников, за что мы благодарны, но в целом для отрасли нужно системное решение по бронированию. Нам говорят, если сотрудник ценный — давайте другого»,— отмечает гендиректор «Парето-Принт» Павел Арсеньев. Типография предлагает ввести брони для сотрудников от четвертого разряда, машинистов на линии, начальников цехов, технологов и др. «Что будет, если у меня заберут главного механика? Я его столько лет искал, от него зависит работоспособность огромного предприятия»,— подчеркивает господин Арсеньев.

Мобилизация уже привела к отказу части кандидатов от трудоустройства из-за нежелания иметь официальное место работы с постановкой на воинский учет, рассказал Павел Арсеньев: «Это ставит под вопрос запланированное расширение производства: у нас и так был кадровый голод».

Кадровый кризис на фоне частичной мобилизации грозит и газетно-журнальным типографиям, говорит коммерческий директор «Прайм Принт» Андрей Малахов: «Вся производственная служба нашей типографии состоит из мужчин. Некоторые из сотрудников уже получили повестки».

Проблемы полиграфической отрасли отразятся на работе издательств, опасаются участники рынка. Это выражается в сроках печати, которые постоянно увеличиваются, в повышении цен на услуги типографий и в дефиците бумаги, говорит основатель издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков (также владеет долями в Можайском полиграфкомбинате, Тверском полиграфкомбинате и «Парето-Принт»). Более оптимистичен директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь: «Без сомнений, есть определенные затруднения, но отрасль гибкая, сможет адаптироваться».

Валерия Лебедева

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