Читатели ищут что-то про любовь

Россияне заинтересовались любовной прозой для взрослых, об этом “Ъ FM” рассказали в сети магазинов «Читай-город». В компании составили топ-100 популярных книг. В него вошло 61 произведение художественной литературы и 25 — в жанре нон-фикшен. Кроме того, в рейтинг попали 10 детских книг и 4 комикса. Лидером продаж стала работа «К себе нежно», в которой психолог Ольга Примаченко учит читателя, как прекратить что-то доказывать окружающим. Было раскуплено более 300 тыс. экземпляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В этом году россияне чаще всего покупали сентиментальную прозу с эротическими сценами и маркировкой 18+, рассказала ведущий пиар-менеджер сети «Читай-город» Полина Маннанова: «Рост такой литературы составил порядка 15% по отношению к прошлому году. Самым популярным автором в жанре стала Анна Джейн. Она же — самый популярный русскоязычный писатель года. В 2024-м в "Читай-городе" было продано свыше 180 тыс. экземпляров ее книг. А самым популярным циклом на русском языке стал "Колдун Российской империи" Виктора Дашкевича. Самый популярный у россиян зарубежный цикл — "Благословение небожителей" Мосян Тонсю. Она же стала самым популярным автором года. За год в сети "Читай-город" было продано свыше 200 тыс. экземпляров ее книг».

Среди классических произведений наиболее популярными оказались «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «1984» Джорджа Оруэлла, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Три товарища» и «Триумфальная арка» Эриха Марии Ремарка. В категории нон-фикшен все чаще выбирают антропологию, отметила директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман:

«За последние три года предпочтения, на мой взгляд, больше сместились в сторону художественной литературы, причем классическо-эскапистской.

Если сравнивать, например, с 2022-м, когда был невероятный бум нон-фикшена и люди искали ответы на насущные вопросы, где мы, что с нами будет дальше, и очень активно покупали книги и политические, и социологические, и посвященные психологии, то в этом году произошел явный рост художественной литературы, причем не тревожащей, а утешительной. При этом в книге могут описываться самые трагические события, но главное, что это происходит где-то далеко и давно, чтобы человек не мог это ассоциировать с собой. Хотя нон-фикшен по-прежнему лидирует. Но произошел крен в научно-популярную литературу, где срез социальных наук, психологии, антропологии».

Итоги года также подвел и сервис «Яндекс Книги»: в среднем пользователи начинают изучать около 13 произведений в год, а дочитывают — меньше четырех. Больше половины топа нехудожественной литературы составляют работы по психологии разной направленности, поделился шеф-редактор сервиса Константин Мильчин: «В этом году у нас среди самых популярных произведений художественной литературы, как и в 2023-м, новый роман Виктора Олеговича Пелевина. В том году это было "Путешествие в Элевсин", а в этом — роман "Круть". Из интересного — на третьем месте "Евгений Онегин" А.С. Пушкина. Тут явная связь с экранизацией, которая вышла в 2024-м. Мы видим, что зачастую плохая экранизация имеет даже больший просветительский эффект, чем хорошая. Потому что, чем хуже фильм, тем больше честных граждан бросаются читать оригинал, чтобы понять, что там киношники наврали, не поняли, переделали.

Что же касается топов нон-фикшена, то книга Натальи Красновой про секс потеснила работы Ольги Примаченко. Хотя в топе ее старые и новые произведения по-прежнему занимают достаточно хорошие позиции. Вообще же, и для топов художественной литературы, и для нон-фикшена мы видим примерно одинаковые показатели: примерно половина книг — это классика, а половина — новинки этого или последних лет».

Несмотря на 200-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, в топ его произведения не попали, рассказали в «Читай-городе». В детской категории в рейтинг вошла только одна книга российского автора — «Чебурашка» Анны Масловой, новеллизация популярной экранизации.

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Ольга Крупеник