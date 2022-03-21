Перед Россией закрывают книги

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Вслед за Стивеном Кингом о приостановке отношений с российским книжным рынком заявляют все новые авторы и зарубежные издательства. Пока российские игроки оценивают долю ушедших писателей как незначительную и надеются договориться о сохранении контрактов. В случае потери значительной части зарубежных новинок вырастет доля пиратских ресурсов, а издателям придется переключаться на российских и азиатских авторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Известные авторы приостанавливают работу с российскими издательствами из-за военной операции России на Украине. Первым о том, что не будет продлевать договоры с российскими издательствами, заявил Стивен Кинг в своем аккаунте в Twitter. Вслед за ним аналогичное решение принял английский писатель-фантаст, автор книг «Звездная пыль» и «Американские боги» Нил Гейман, канадский романист Линвуд Баркли, польский фантаст Адам Пшехшта. По данным “Ъ”, в России могут не выйти и новые книги британского предпринимателя Ричарда Брэнсона.

Заявления о приостановке работы с российским книжным рынком делают и зарубежные издательства. В их числе крупнейший в мире издатель книг на английском языке концерн Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners. Источники “Ъ” говорят, что сотрудничество приостановили Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, агентство Michael O’Mara.

Российский книжный союз (РКС) оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%.

В «Эксмо-АСТ» говорят, что официальных заявлений о расторжении контрактов от представителей западных писателей группа пока не получала, и в конце марта издательство готовится выпустить на русском языке новую книгу Стивена Кинга «Билли Саммерс». «Но если западные авторы примут решение о расторжении, российские читатели не получат доступ к новинкам»,— отметил президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Доля западных авторов в портфеле группы составляет 20%.

В «Альпине. Дети» заявили, что издательство Verlagsgruppe Oetinger, которому принадлежат права на серию «Приключения Огриков» Эрхарда Дитля, приостановило заключение новых договоров. «Альпина» ведет переговоры с правообладателем. Пока доля ушедших авторов незначительна, но ситуация может ухудшиться, доля иностранных авторов в портфеле «Альпины» превышает 70%, говорит гендиректор группы Алексей Ильин: «Речь об отказе от заключения новых контрактов и продления старых, действующие контракты не разрывают».

Договора на издание книги обычно заключаются на срок от пяти лет и более, поясняет Олег Новиков: «В это время можно издавать, переиздавать и допечатывать произведение».

Если бумажные книги теоретически можно напечатать с запасом, права на выпуск электронных и аудиокниг при расторжении договора прекращаются сразу, уточнил господин Новиков.

Директор департамента по развитию контента группы «ЛитРес» Евгений Селиванов надеется, что большая часть каталога сохранится, учитывая, что процесс расторжения договоров обычно идет не быстро. В выручке «ЛитРес» иностранные авторы занимают 38–40%. В Bookmate не ответили на запрос, в Storytel не дают комментарии после закрытия российского офиса, но сервис остается доступен в РФ.

Есть надежда, что после прекращения военной операции часть партнеров возобновит работу, говорит Алексей Ильин, если же этого не произойдет, издательства будут искать альтернативы. «Можно переориентироваться на российских авторов, еще один перспективный сегмент — современная литература Китая, Южной Кореи, Японии»,— говорит Олег Новиков.

29,5 миллиарда рублей достигли продажи бумажных книг в России, по оценке «Эксмо-АСТ».

В пакете мер поддержки, который готовит РКС (копия есть у “Ъ”), предлагается освободить писателей, переводчиков и книжных иллюстраторов от уплаты подоходного налога (НДФЛ), ввести для российских авторов преференции и др. Также союз хочет ускорить принятие антипиратских мер, в том числе ввести внесудебный порядок удаления ссылок из поисковой выдачи. Представитель РКС уточнил, что пакет мер поддержки отрасли находится в разработке и пока не отправлен в госорганы. Отсутствие новинок вызовет спрос, который смогут удовлетворить только пираты, опасается Олег Новиков: «Мы не будем издавать книги без лицензии, любые шаги в эту сторону откинут развитие отрасли далеко назад».

Валерия Лебедева