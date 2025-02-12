Глава Пентагона: США не будут размещать американские войска на Украине

Американские войска не будут размещены на территории Украины в качестве гарантий безопасности Киева. Об этом в среду глава Пентагона Пит Хегсет заявил на встрече с министрами обороны контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» в Брюсселе. По его словам, обеспечить гарантии безопасности Украине могла бы миссия с участием европейских и неевропейских войск не под эгидой НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пит Хегсет

Фото: Johanna Geron / Reuters Пит Хегсет

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Внесу ясность: американские войска не будут размещены на территории Украины в рамках каких-либо гарантий безопасности»,— сказал господин Хегсет на заседании в Брюсселе (цитата по AFP).

По словам Пита Хегсета, устойчивого мира можно добиться посредством предоставления «надежных гарантий безопасности, гарантирующих, что война не начнется снова». Отметив, что в США не верят, что членство Украины в НАТО может стать реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта, Пит Хегсет заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть подкреплены «боеспособными европейскими или неевропейскими военными».

«Если эти войска будут развернуты в качестве миротворцев в Украине в какой-либо момент, они должны быть развернуты как часть миссии, не входящей в состав НАТО, и на них не должна распространяться статья 5 (Североатлантического пакта.— "Ъ")»,— сказал он, имея в виду положение альянса о взаимной обороне.

Выступая на заседании в формате «Рамштайн», господин Хегсет среди прочего назвал «нереалистичной» возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года.

26-е заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» проходит в Брюсселе сегодня, 12 февраля. На встрече впервые вместо США председательствует Великобритания. Как писала газета The Times со ссылкой на источники, решение передать руководство заседанием британцам было принято новой администрацией США. Источники связали это с тем, что Вашингтон пока не опубликовал программный документ с официальной позицией по Украине и передачей ей военной помощи.

Подробнее о планах новой администрации США относительно урегулирования конфликта России и Украины — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».

Анастасия Домбицкая