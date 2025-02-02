По ком звонит Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным, пообещав «сделать все возможное» для завершения конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон «ведет очень серьезное обсуждение» украинского кризиса с Россией. Решимость отказаться от прежней политики США по Украине подтвердили также сразу два ключевых члена новой администрации — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по украинскому урегулированию Кит Келлог. На фоне все более громкой миротворческой риторики Вашингтона Москва оценивает перспективы переговорного процесса весьма сдержанно, не подтверждая контакты на уровне первых лиц. Как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, по поводу переговоров «сдвигов нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общаясь с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение провести разговор с российским лидером. «Мы будем говорить. И я надеюсь, что мы сделаем что-то, что будет иметь значение. Мы хотим прекратить конфликт»,— сказал он

Фото: Carlos Barria, Reuters Общаясь с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп вновь выразил намерение провести разговор с российским лидером. «Мы будем говорить. И я надеюсь, что мы сделаем что-то, что будет иметь значение. Мы хотим прекратить конфликт»,— сказал он

Фото: Carlos Barria, Reuters

Президент США Дональд Трамп по-прежнему нацелен на прямой диалог с российским президентом Владимиром Путиным, для того чтобы добиться урегулирования украинского конфликта. «Мы будем говорить. И я надеюсь, что мы сделаем что-то, что будет иметь значение. Мы хотим прекратить конфликт»,— заявил президент Трамп журналистам в Белом доме.

Отказавшись ответить на прямой вопрос, были ли у него контакты с Владимиром Путиным до или после вступления в должность 20 января, Дональд Трамп при этом сообщил, что «серьезные дискуссии» между Россией и США уже идут. Он назвал украинский конфликт «бессмысленным», а также повторил свой давний тезис о том, что конфликт не начался бы, если бы у власти в Вашингтоне был он, а не Джо Байден.

Несмотря на то что новые заявления Дональда Трампа по Украине в целом оказались в русле его многочисленных предыдущих высказываний, обращает на себя внимание упоминание «серьезных дискуссий» между Москвой и Вашингтоном, о чем он счел необходимым сообщить публично.

Свои заявления по Украине также сделали два члена его команды, которым предстоит сыграть главную роль в реализации новых установок Белого дома,— госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник по украинскому урегулированию Кит Келлог.

Их высказывания не раскрывают условий будущего украинского урегулирования, как их представляют себе в Вашингтоне до начала диалога первых лиц, однако в целом проливают свет на то, какими видят будущий переговорный процесс, его конечные цели и сроки в администрации Трампа.

«Позиция президента заключается в том, что это затянувшийся конфликт и ему надо положить конец. И он должен быть завершен путем переговоров. Во всех переговорах сторонам приходится от чего-то отказываться. Я не буду заранее обсуждать это. Нам предстоит напряженная дипломатическая работа, которой мы уже занимались в прошлом, мы смотрим на это реалистично»,— заявил госсекретарь Рубио в интервью журналистке Мегин Келли, добавив, что «это должно быть прочное урегулирование».

Значительная часть ответов Марко Рубио сводилась к уничижительной критике прежней украинской стратегии администрации Байдена, оказавшейся контрпродуктивной. «Украина отброшена на 100 лет назад, ее энергосистема уничтожена. А сколько украинцев покинули Украину и теперь живут в других странах? Они, возможно, никогда не вернутся»,— заявил новый глава американской дипломатии. «Думаю, что сейчас и демократы поняли, что финансирование Украины — это путь в тупик, и, может быть, даже хуже, чем в тупик. Украина разрушена и теряет все больше территории»,— продолжал он.

Оценки Марко Рубио общей ситуации в мире и тех перемен, которые произошли за время отсутствия в Белом доме Дональда Трампа, кардинально отличаются от всего того, о чем заявляли ранее предыдущий президент Байден и члены его администрации.

В свою очередь, спецпосланник президента по Украине Кит Келлог в своем новом интервью телеканалу Fox News выразил мысль о том, что у Дональда Трампа «есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать» над украинским урегулированием. Не вдаваясь в подробности, Кит Келлог назвал своего босса «мастером заключения сделок». «Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян»,— пояснил Келлог.

Еще одним ключевым моментом его интервью стало упоминание предполагаемых сроков достижения прогресса в украинском урегулировании. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь чего-то в краткосрочной перспективе. Что я подразумеваю под "краткосрочной"? Мне хотелось бы через 100 дней определить, где мы находимся: либо на стадии перемирия, либо на стадии прочного мира»,— заявил Кит Келлог.

При этом он допустил возможность введения новых антироссийских санкций, указав на то, что «решение остается за президентом США». По мнению господина Келлога, введенные предыдущей администрацией меры против России не были самыми жесткими: их можно оценить на шесть баллов по десятибалльной шкале, а контроль за их соблюдением — и вовсе на три балла.

Упоминание стодневного срока, необходимого для того, чтобы сдвинуть украинское урегулирование с мертвой точки, появилось в интервью Кита Келлога Fox News не случайно. По информации источников газеты The Wall Street Journal, Дональд Трамп ранее поставил перед своим спецпосланником задачу выйти на решение украинского конфликта именно за 100 дней. При этом, по оценке издания, «заключение сделки с президентом Путиным будет гораздо более сложной задачей, чем ее представлял себе Трамп в ходе предвыборной кампании».

На фоне многочисленных заявлений по вопросу украинского урегулирования, звучащих из уст самого президента Трампа и его окружения, становятся известны некоторые подробности относительно того, как проходит обсуждение этого вопроса в команде Трампа. Так, агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что внутри новой американской администрации спорят о том, следует ли настаивать на прекращении огня до окончательного урегулирования.

Кроме того, по информации агентства, Кит Келлог и другие чиновники Белого дома обсуждают вопрос о том, стоит ли побудить Украину провести президентские выборы на начальном этапе перемирия с Россией. «Если на Украине пройдут президентские выборы, победитель мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой»,— сообщает Reuters. Напомним, что срок полномочий президента Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако новые выборы отменили, сославшись на военное положение.

Судя по всему, в Киеве опасаются, что Москва и Вашингтон будут договариваться об украинском урегулировании без участия Украины. Свою точку зрения на этот вопрос в интервью агентству Associated Press выразил Владимир Зеленский. «Мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты, Украину и Россию. Голос Евросоюза также должен быть услышан. Я думаю, это было бы справедливо, эффективно»,— сказал украинский президент.

Между тем, в то время как в Вашингтоне все громче говорят о будущем диалоге президентов США и России, Москва оценивает перспективы переговорного процесса весьма сдержанно.

Как отметил 20 января на заседании Совбеза РФ Владимир Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США, однако самое важное — устранить первопричины кризиса. Он также подтвердил, что Россия учитывает заявления президента Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости не допустить третьей мировой войны.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе уточнил, что президенты двух стран пока не созванивались. Уже после этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что по поводу переговоров «сдвигов нет».

Сергей Строкань