Глава Пентагона исключил возможность возвращения Украины к границам до 2014 года

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал «нереалистичной» возможность возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года. Об этом он заявил на встрече с министрами обороны контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» сегодня, 12 февраля. По его словам, погоня «за этой иллюзорной целью только продлит войну и причинит еще больше страданий».

«Мы, как и вы, хотим суверенной и процветающей Украины. Но для начала стоит признать, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, является нереалистичной целью»,— сказал Пит Хегсет на встрече с представителями более чем 40 стран—союзников Украины (цитата по Reuters).

26-е заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» проходит в Брюсселе сегодня, 12 февраля. На встрече впервые вместо США председательствует Великобритания. Как писала газета The Times со ссылкой на источники, решение передать руководство заседанием британцам было принято новой администрацией США. Источники связали это с тем, что Вашингтон пока не опубликовал программный документ с официальной позицией по Украине и передачей ей военной помощи.

Встреча на базе Рамштайн впервые была организована США в апреле 2022 года. Целью мероприятия стала координация помощи Украине со стороны союзников. По данным Пентагона, к январю 2025 года страны—участники группы передали Киеву $126 млрд военной помощи. В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США вложили «почти на $200 млрд больше» в поддержку Украины, чем страны Европы, хотя те должны платить «хотя бы столько же» и даже больше.

Подробнее о происходящем вокруг Украины — в материале «Ъ» «Крайне важно, что все-таки скажет Европа».

Анастасия Домбицкая