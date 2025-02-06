Times: встречу в формате «Рамштайн» вместо США впервые возглавит Британия
26-е заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которое состоится 12 февраля в Брюсселе, впервые пройдет под руководством Великобритании, а не США, сообщила The Times со ссылкой на источники. По данным газеты, администрация американского президента Дональда Трампа попросила британского министра обороны Джона Хилли созвать союзников.
Фото: Cameron Smith / Reuters, Cameron Smith / Pool / Reuters
По словам источников The Times, отказ США от руководства заседанием вопреки традиции может быть связан с тем, что Вашингтон пока не опубликовал программный документ с официальной позицией по Украине и передаче ей военной помощи. Собеседники газеты также связывают это решение с фигурой Пита Хегсета, недавно вступившего в должность главы Пентагона и только «осваивающегося в министерстве». При этом на заседании 12 февраля он будет присутствовать.
Встреча на базе Рамштайн впервые была организована США в апреле 2022 года. Целью мероприятия стала координация помощи Украине со стороны союзников. По данным Пентагона, к январю 2025 года страны—участники группы передали Киеву $126 млрд военной помощи. В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США вложили «почти на $200 млрд больше» в поддержку Украины, чем страны Европы, хотя те должны платить «хотя бы столько же» и даже больше.
Подробнее о планах новой администрации США относительно урегулирования конфликта России и Украины — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».