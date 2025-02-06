Times: встречу в формате «Рамштайн» вместо США впервые возглавит Британия

26-е заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которое состоится 12 февраля в Брюсселе, впервые пройдет под руководством Великобритании, а не США, сообщила The Times со ссылкой на источники. По данным газеты, администрация американского президента Дональда Трампа попросила британского министра обороны Джона Хилли созвать союзников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cameron Smith / Reuters, Cameron Smith / Pool / Reuters Фото: Cameron Smith / Reuters, Cameron Smith / Pool / Reuters

По словам источников The Times, отказ США от руководства заседанием вопреки традиции может быть связан с тем, что Вашингтон пока не опубликовал программный документ с официальной позицией по Украине и передаче ей военной помощи. Собеседники газеты также связывают это решение с фигурой Пита Хегсета, недавно вступившего в должность главы Пентагона и только «осваивающегося в министерстве». При этом на заседании 12 февраля он будет присутствовать.

Встреча на базе Рамштайн впервые была организована США в апреле 2022 года. Целью мероприятия стала координация помощи Украине со стороны союзников. По данным Пентагона, к январю 2025 года страны—участники группы передали Киеву $126 млрд военной помощи. В начале февраля Дональд Трамп заявил, что США вложили «почти на $200 млрд больше» в поддержку Украины, чем страны Европы, хотя те должны платить «хотя бы столько же» и даже больше.

Подробнее о планах новой администрации США относительно урегулирования конфликта России и Украины — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».

Лусине Баласян