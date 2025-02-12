Правая в гостях у правого

Менее чем за две недели до выборов в Бундестаг кандидат в канцлеры от «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель посетила Будапешт, где встретилась с венгерским премьером Виктором Орбаном. Эта встреча знаменует выход немецких правых из европейской политической изоляции, предвестником которого стал съезд в Мадриде «Патриотов за Европу» — третьей по числу депутатов силы в Европарламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За спинами Алис Вайдель и Виктора Орбана были государственные флаги их стран, что создавало впечатление встречи двух национальных лидеров

Фото: Marton Monus / Reuters За спинами Алис Вайдель и Виктора Орбана были государственные флаги их стран, что создавало впечатление встречи двух национальных лидеров

Фото: Marton Monus / Reuters

Визит госпожи Вайдель в Будапешт в каком-то смысле можно назвать историческим: сопредседатель «Альтернативы для Германии» (АдГ) и первый кандидат в канцлеры от этой партии за всю историю ее существования впервые проводит встречу с лидером государства.

Несмотря на популярность внутри страны (рейтинги АдГ превышают 20%), на европейском уровне немецкие правые пока чувствуют себя изгоями даже среди единомышленников.

Показательными в этом плане стали июньские выборы в Европарламент, по итогам которых АдГ пришлось создать собственную фракцию «Европа суверенных наций». Помимо «Альтернативы» в нее вошли правые и ультраправые маргиналы из Восточной Европы и Франции. Влиятельные европейские партии правого толка распределились между фракциями «Патриоты за Европу» и «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR). Сотрудничества АдГ они не предложили.

Отчасти такая позиция европейских правых сил объясняется положением партии внутри ФРГ, где регулярно встает вопрос об экстремистском характере ее деятельности, а также в связи с крайне противоречивыми высказываниями ряда политиков из «Альтернативы».

В своем февральском интервью немецкой газете Neue Zurcher Zeitung господин Орбан довольно откровенно рассказал о своем отношении к партии.

«АдГ — это скорее движение, чем партия. Там могут появиться сумасшедшие люди и идеи — риск, на который "Национальное объединение" не хотело идти (партия Марин Ле Пен выступила против включения АдГ в состав "Патриотов за Европу".— “Ъ”)». Венгерский премьер пояснил, что ряд сторонников партии делают «утверждения, которые просто не могут быть частью политической культуры XXI века». Однако, по его словам, программа «Альтернативы», в рамках которой партия выступает за снижение налогов, сокращение зеленых инициатив и ужесточение миграционной политики, импонирует Будапешту.

Господин Орбан отметил, что вовсе не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Германии в преддверии выборов, однако не видит смысла в отказе от встречи с госпожой Вайдель, в то время как «Альтернатива» занимает второе место по популярности в стране.

В Будапеште делают упор на то, что приезд Вайдель — ее личная инициатива. Однако, замечают эксперты, нельзя не заметить, что господин Орбан явно заигрывает с «Альтернативой».

Так, на утро после голосования по антимигрантской резолюции христианских демократов в Бундестаге, принять которую помогли голоса АдГ, он оставил едкий комментарий в своем аккаунте в Х. «С добрым утром, Германия. Добро пожаловать в клуб!» — написал господин Орбан. «Доброе утро, Венгрия! Спасибо @PM_ViktorOrban — приятно быть частью клуба»,— ответила ему госпожа Вайдель.

Венгерский премьер не скрывает своих амбиций создать широкое объединение правых в Европе, которое помогло бы им увеличить свой политический вес и влиять на решения Брюсселя. Эта тема была и лейтмотивом недавнего съезда «Патриотов за Европу» в Мадриде. Лозунг «Сделаем Европу снова великой» в понимании участников встречи — это в том числе и поиск взаимопонимания с другими правыми силами. Не зря выступающие со сцены заявляли о своей поддержке АдГ на внеочередных выборах в Германии, несмотря на существующие с ней разногласия. Нынешний период открывает для Венгрии и других правых сил возможность вывести АдГ на европейский уровень. Этому будут способствовать не только грядущие выборы в ФРГ, но и уже свершившиеся выборы в США, а также симпатии к «Альтернативе» соратника Трампа и самого богатого человека в мире Илона Маска. Его статья в Welt am Sonntag, в которой он утверждал, что будущее ФРГ за правыми, и полуторачасовое онлайн-интервью с госпожой Вайдель разрушили представление о том, что говорить с «Альтернативой» готовы лишь в России.

Виктор Орбан, вероятно, понимает, что в ближайшие годы «Альтернатива», несмотря на всю популярность внутри страны, вряд ли сможет прийти к власти даже на местном уровне.

Расследование о причастности партии к экстремистской деятельности также делает будущее АдГ неопределенным. Курс венгерского премьера на укрепление отношений с «Альтернативой» может принести плоды не раньше следующего электорального цикла, но при этом создать напряженность в отношениях с лидером христианских демократов Фридрихом Мерцем, который, скорее всего, возглавит правительство ФРГ. Так что линия Орбана на сближение с немецкими правыми имеет некоторые ограничители.

Пока же венгерский премьер встречает госпожу Вайдель с размахом: помимо переговоров в своей резиденции Виктор Орбан вышел с гостьей на совместную пресс-конференцию. За спинами политиков были государственные флаги их стран, что создавало впечатление встречи двух национальных лидеров. Госпожа Вайдель этот жест оценила и в ходе общения с журналистами сделала реверанс в сторону премьера, назвав Венгрию «оплотом против нелегальной миграции». «Для АдГ Венгрия является символом разума, суверенитета, независимости и свободы слова… Мы последуем по пути Венгрии, нашего великого образца для подражания»,— сказала она. «Сегодня я встречался с будущим Германии»,— указал у себя в аккаунте в Х господин Орбан по итогам переговоров.

Вероника Вишнякова