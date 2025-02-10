Дискуссия на скорую руку

Вечер воскресенья в Германии выдался жарким: действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц и фаворит предвыборной гонки лидер христианских демократов Фридрих Мерц провели первые теледебаты в эфире ZDF. Противники выясняли, как бороться с нелегальной миграцией и рецессией в экономике, говорили о шансах украинского урегулирования, оценивали предложение президента США Дональда Трампа превратить сектор Газа в «ближневосточную Ривьеру» и, наконец, решали, кто из них глупее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева) и лидер христианских демократов Фридрих Мерц

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц (слева) и лидер христианских демократов Фридрих Мерц

Фото: Michael Kappeler / Pool / Reuters

Два главных соперника в борьбе за пост канцлера ФРГ во время полуторачасовых дебатов в прямом эфире старались вести себя довольно сдержанно: уверенный тон, реплики по существу и готовность дослушать оппонента. Однако неприязнь к политическим взглядам друг друга, если не друг к другу лично, порой вырывалась наружу. «Зачем нужно быть таким глупым?» — не выдержал первым Олаф Шольц, критикуя антимигрантские инициативы Фридриха Мерца, в особенности введение пограничного контроля на границе со странами шенгенской зоны. Действующий канцлер уверен, что такая инициатива подорвет позиции Германии в ЕС, в то время когда Европе нужно единство.

По словам канцлера, его правительству удалось пресечь злоупотребления в немецкой системе предоставления убежища. «Вы живете не на этой планете,— ответил Фридрих Мерц.— Ваши слова — это сказка».

Повторил господин Шольц и свою реплику о невозможности доверять Фридриху Мерцу после того, как в конце января христианские демократы (ХДС) нарушили табу и провели в Бундестаге антимигрантскую инициативу при поддержке правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ). Он убежден, что его оппонент в случае победы готов сформировать коалицию с правыми. Лидер ХДС в который раз вынужден оправдываться: о сотрудничестве с «Альтернативой» речи не идет. Однако помимо заученной фразы он подготовил сопернику небольшой сюрприз. Порывшись в кармане, господин Мерц достал листок с выдержкой из интервью Олафа Шольца газете Thuringer Allgemeine Zeitung от 2023 года. В нем канцлер говорил, что принятие инициатив на местном уровне при поддержке АдГ нельзя назвать сотрудничеством с правыми и что никто не должен зависеть от того, как голосует АдГ. «Яснее не скажешь»,— ухмыльнулся Фридрих Мерц, добавив, что если господин Шольц не верит в то, что говорил ранее, то это часть предвыборной кампании, которая не имеет ничего общего с реальностью. Канцлеру осталось лишь оправдываться в том, что он не это имел в виду.

Схлестнулись политики и по теме экономики. Фридрих Мерц обвинил канцлера в деиндустриализации страны, назвав его политику катастрофической. Лидер ХДС напомнил, что с момента прихода Олафа Шольца к власти в Германии обанкротилось 50 тыс. компаний, половина из них — в 2024 году. По словам Фридриха Мерца, такие цифры — это абсолютный рекорд для ФРГ за прошедшие 15 лет. Последние три года, утверждал господин Мерц, страна находится в рецессии. Олаф Шольц с ним не согласился. В его видении экономическое положение ФРГ — результат влияния внешних факторов. «Я не тот, кто вторгся в Украину, и не тот, кто прекратил поставки газа,— это был Путин»,— заявил он. «Тогда почему, ради бога, вы отказались от ядерной энергетики?» — воскликнул в ответ Фридрих Мерц. Его соперник спокойно напомнил, что возвращение к ней будет стоить правительству €40 млрд.

Во внутренней повестке противники сошлись лишь в одном — неприязни к свободным демократам.

Бундестаг без них «был бы беднее, но, безусловно, более жизнеспособен», заметил Фридрих Мерц. «Я не мог бы сказать лучше»,— поддержал его господин Шольц.

Во внешней политике взаимопонимания между соперниками оказалось больше. Говоря о возможности введения Дональдом Трампом тарифов для европейского экспорта, участники дебатов проявили солидарность: Евросоюз должен будет ответить на такие действия. Прошлись они и по предложению президента США превратить сектор Газа в «ближневосточную Ривьеру». Олаф Шольц назвал это заявление скандалом, а сам термин — возмутительным. Господин Мерц с ним согласился с оговоркой, что необходимо посмотреть, что же на самом деле имел в виду американский лидер. Говоря о сотрудничестве с Дональдом Трампом, оба политика старались дать максимально уклончивые ответы. Фридрих Мерц заявлял о европейском единстве, а Олаф Шольц — о дружеских переговорах.

Согласны соперники и по вопросу Украины — с одной оговоркой: Олаф Шольц по-прежнему непреклонен в своем отказе поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, господин Мерц же, напротив, готов последовать примеру Франции, Великобритании и США. Тем не менее оба согласны с необходимостью продолжать поддержку Украины, хоть и не готовы предоставить ей статус страны—члена НАТО.

По итогам дебатов телезрители с небольшим перевесом отдали победу Олафу Шольцу. Согласно опросу исследовательской группы Wahlen, за него проголосовали 37%, а за Фридриха Мерца — 34%. Еще 29% респондентов не увидели никакой разницы между выступлениями политиков. Олаф Шольц больше понравился женщинам и молодежи, Фридрих Мерц — мужчинам и пожилым. Такой результат вряд ли скажется на исходе предвыборной гонки: блок из христианских и социальных демократов под руководством господина Мерца по-прежнему недосягаем с 30% голосов, в то время как социал-демократы Олафа Шольца довольствуются 15% поддержки. До внеочередных выборов в Бундестаг 23 февраля осталось меньше двух недель, в воскресенье к дебатам главных конкурентов присоединятся кандидаты в канцлеры от «Зеленых» и «Альтернативы». Пока же ход дуэли показал, что соперники после выборов могут стать союзниками: общие подходы к вопросам внешним помогут найти компромисс и по внутренним.

Вероника Вишнякова