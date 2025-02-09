Дойчланд, Дойчланд, выбералес

В ФРГ 23 февраля пройдут досрочные выборы в Бундестаг, по итогам которых в стране появится новое правительство. В этот раз рекордное число партий заявили своих претендентов на пост канцлера. О шансах кандидатов и о предвыборном раскладе сил рассказывает корреспондент «Ъ» Вероника Вишнякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц

Фото: Ebrahim Noroozi, AP Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц

Фото: Ebrahim Noroozi, AP

Фридрих Мерц, кандидат от ХДС/ХСС

Лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры от блока с баварским Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц вернулся в Бундестаг в 2021 году после 12-летнего перерыва. Вечный внутрипартийный соперник Ангелы Меркель, Мерц получил шанс возглавить политическую силу только после ее ухода на пенсию (напомним, госпожа Меркель в 2018 году покинула пост лидера партии, а в 2021-м перестала быть канцлером ФРГ).

С 2018 года Фридрих Мерц предпринял несколько попыток занять пост лидера ХДС. Но сначала его обошла Аннегрет Крамп-Карренбауэр (в 2019–2021 годах — министр обороны), а затем — Армин Лашет (премьер-министр Северного Рейна—Вестфалии в 2017–2021 годах). Провал на парламентских выборах 2021 года и, как следствие, уход в оппозицию после 16 лет у власти изменил настроения христианских демократов: кандидатуру Мерца тогда одобрили почти 95% участников голосования.

Фаворит в состязании за должность канцлера ФРГ, 70-летний Мерц, может стать самым возрастным лидером страны в послевоенной истории Германии после Конрада Аденауэра, который пришел к власти в 1949-м в 73 года. Уроженец небольшого городка Брилон (дед Мерца был его мэром), политик пошел по стопам отца: уже в 17-летнем возрасте он вступил в молодежный союз ХДС, а после школы уехал изучать право в университет в Бонне. Политический активизм он совмещал с карьерой судьи, затем — адвоката и юридического консультанта Союза химической промышленности. В рамках партийной деятельности часто выступал консультантом по экономическим и финансовым вопросам, параллельно занимая должность лидера Молодежного союза. В 1989 году стал депутатом Европарламента от ХДС. Вернувшись через пять лет в Германию, Мерц попал в Бундестаг, где сначала стал вице-председателем фракции ХДС/ХСС, а затем возглавил ее в 2000 году на фоне коррупционного скандала вокруг деятельности экс-канцлера Гельмута Коля, потянувшего за собой и председателя ХДС Вольфганга Шойбле. Мерц заявил о желании возглавить партию, но уступил лидерство Меркель, которая на тот момент занимала пост генсека и была выбрана новым председателем абсолютным большинством голосов. Провалилась и его попытка выдвинуть свою кандидатуру на выборах кандидата в канцлеры. После череды неудач Мерц отказался вновь баллотироваться в Бундестаг и ушел в коммерцию.

За годы в бизнесе Фридрих Мерц успел пополнить послужной список работой в юридической фирме Mayer Brown LLP, а кроме того, входил в консультационные и наблюдательные советы (в том числе занимал должность председателя) более десятка крупнейших компаний, включая Commerzbank и немецкий филиал инвестиционной BlackRock.

К моменту своего возращения в политику Мерц заработал миллионное состояние, репутацию ведущего эксперта в области экономики, финансов и получил прозвище Немецкий Трамп.

Как и президент США, политик склонен к эксцентричности и резким высказываниям (хоть и не трамповского масштаба), неоднократно подвергался критике за перемещения на частном самолете, а также за ксенофобские высказывания.

Сейчас правоцентристский блок ХДС/ХСС — несомненный лидер гонки, рейтинг колеблется у отметки 30%. Крупнейшая оппозиционная сила ФРГ, после ухода Ангелы Меркель из политики потерявшая власть, под руководством Фридриха Мерца последние три года концентрировалась на критике слабых мест правящей коалиции, в особенности по финансовым и миграционным вопросам. Заметно и смещение партии вправо: новый лидер ХДС всегда имел репутацию более консервативного политика, чем Меркель.

Отчасти такой подход продиктован прагматизмом: ХДС пытается вернуть себе голоса избирателей, которые за последние годы перешли на сторону «Альтернативы для Германии» (АдГ). Можно сказать, что при Мерце ХДС/ХСС стали пересматривать наследие Меркель. Если она в 2015 году впустила в страну более миллиона сирийских беженцев, то сейчас ХДС/ХСС предлагает ужесточить миграционное законодательство и даже готов проводить свои инициативы в Бундестаге голосами правых. Меркель боролась с атомной энергетикой — Мерц ее приветствует, канцлер говорила с президентом России Владимиром Путиным, кандидат в канцлеры — обещает поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Мерц — ярый приверженец либерализации и дебюрократизации немецкой экономики. При этом он обещает изменить Германию не только изнутри, но и снаружи. Ожидается, что в случае прихода к власти блок ХДС/ХСС будет нацелен на укрепление трансатлантических отношений, а также усилит поддержку Украины.

Алис Вайдель, кандидат от «Альтернативы для Германии»

Сопредседатель правопопулистской АдГ Алис Вайдель стала первым кандидатом в канцлеры от своей партии за более чем десять лет ее существования. Свое выдвижение политик назвала великим днем. Несмотря на то что АдГ — вторая по уровню поддержки избирателей сила в стране, борьба Вайдель заранее обречена на провал. Виной тому сложившийся в ФРГ консенсус об отказе сотрудничать с правыми силами, за счет которого ни одна партия не будет рассматривать «Альтернативу» как потенциального коалиционного партнера.

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Фото: Karina Hessland, Reuters Кандидат от «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель

Фото: Karina Hessland, Reuters

С первого взгляда Алис Вайдель сложно назвать традиционным кандидатом от правых: женщина воспитывает двух детей в однополом союзе со своей партнершей из Шри-Ланки («Международное движение ЛГБТ» признанно экстремистским и запрещено в РФ), а до прихода в политику долгое время строила карьеру в Южной и Юго-Восточной Азии.

Именно ее личная жизнь стала одним из аргументов в колонке американского миллиардера Илона Маска для газеты Welt am Sonntag: он заявил, что АдГ нельзя называть крайне правыми.

«Разве это похоже на Гитлера?» — вопрошал он.

46-летняя Вайдель родилась в Гютерсло в Северном Рейне—Вестфалии, в настоящий момент проживает в Швейцарии. Еще с юности будущий политик выделялась среди сверстников склонностью к учебе. Успешно окончив гимназию, она поступила изучать экономику и деловое администрирование в Байройтский университет, где быстро стала одной из лучших на курсе. Закончив обучение, Вайдель получила должность аналитика по управлению активами в Goldman Sachs, а затем уехала в Японию. Спустя год переехала в Китай, где на протяжении шести лет работала в Bank of China и выучила мандаринский диалект китайского языка. Прежде чем вернуться в Германию, Алис Вайдель успела поработать на Credit Suisse в Сингапуре. К 2011 году политик защитила диссертацию по пенсионной реформе Китая и получила докторскую степень. Ее профессором был Петер Оберендер, который сыграл одну из ключевых ролей в формировании «Альтернативы для Германии» в 2013 году. Тогда же Вайдель и вступила в партию, которая на тот момент относила себя к евроскептикам. Несмотря на сильную радикализацию АдГ, политик не только не покинула ее, но и сделала блестящую карьеру. Уже к 2017 году она оказалась в числе депутатов Бундестага и стала сопредседателем парламентской фракции «Альтернативы», а с 2021 года — и самой партии.

АдГ с марта 2022 года находится под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции Германии (контрразведка) из-за подозрения в экстремизме. В январе 2025 года деятельность партии стала предметом дискуссии в Бундестаге, куда поступили два ходатайства о необходимости оценки возможного запрета деятельности АдГ в стране.

На выборы 2025 года партия идет с амбициозной и не менее радикальной повесткой, центральной темой которой стала так называемая реэмиграция (термин широко распространен в ультраправых кругах). Как и блок ХДС/ХСС, «Альтернатива» выступает за введение контроля на границе и высылку нелегалов, при этом значительно расширяя категорию лиц, которым грозит депортация. Кроме того, партия предлагает выйти из миграционного соглашения с ЕС и Парижского соглашения по климату, а также отказаться от евро. Украине «Альтернатива» предлагает нейтральный статус, а России — поставлять газ по уцелевшей нитке «Северного потока-2». Также АдГ выступает против размещения в стране американских ракет средней дальности.

Текущий рейтинг «Альтернативы» — около 22% — гарантированно обещает ей роль сильнейшей оппозиционной фракции в Бундестаге, но такой статус вряд ли поможет партии оказывать существенное влияние на немецкую политику — вопрос политической изоляции АдГ никуда не делся. При этом риск быть признанной экстремистской остается высоким — расследование, начатое контрразведкой, пока еще не завершено. От его результатов зависит статус АдГ в Германии.

Олаф Шольц, кандидат от СДПГ

Действующий канцлер от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в отличие от других претендентов, не пользуется широкой поддержкой соратников: сопредседатели партии делали ставку на более популярного министра обороны Бориса Писториуса, но так и не смогли убедить Шольца снять свою кандидатуру. Причина — низкий рейтинг Шольца, который за время у руля немецкой политики неоднократно сталкивался с критикой в свой адрес, в том числе из-за отказа поставлять Украине ряд вооружений (впоследствии канцлер все равно соглашался с правительством, но остался непримирим по вопросу дальнобойных Taurus). Первый в истории канцер, возглавивший трехпартийное правительство, он так и не смог удержать его до очередных выборов осенью 2025 года. Решив отправить в отставку своего министра финансов и лидера свободных демократов Кристиана Линднера из-за разногласий по бюджету страны, Шольц запросил у Бундестага вотум доверия, но так его и не получил. Результатом стали внеочередные выборы 23 февраля.

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Фото: AP Кандидат от СДПГ канцлер Германии Олаф Шольц

Фото: AP

66-летний Олаф Шольц появился на свет в Оснабрюке — на родине известного писателя Эриха Марии Ремарка, но вырос в районе Гамбурга.

Там же был крещен в протестантской вере, от которой он впоследствии отказался, став первым канцлером ФРГ, не принадлежащим ни к одной конфессии.

Именно поэтому на своей присяге в 2021 году он, вопреки традиции, не стал упоминать Бога.

Вдохновленный рассказами родителей о канцлере Вилли Брандте, Шольц вступил в ряды социал-демократов в 1975 году в возрасте 17 лет, затем присоединился к молодежной организации СДПГ. Окончив факультет права Гамбургского университета в 1984 году, политик начал работать юристом и со временем стал партнером в фирме Zimmermann, Scholz und Partner. Как специалист по трудовому праву, Шольц был консультантом многих профсоюзов. Впервые политик баллотировался в Бундестаг в 1998 году, а в 2001-м стал сенатором в Гамбурге, совмещая эту должность с работой в федеральном правлении СДПГ. С 2002 года был генсеком социал-демократов при канцлере Герхарде Шрёдере, но ушел с поста в 2004 году, после того как Шрёдер сложил полномочия председателя СДПГ. Уже в 2005 году Шольц стал управляющим делами фракции СДПГ, а спустя два года получил свой первый министерский портфель в правительстве Ангелы Меркель в Министерстве труда и социальных дел. После ухода СДПГ в оппозицию в 2009 году политик занял место зампреда партии, а в 2011-м стал мэром Гамбурга. В 2018 году политик вернулся в правительство Меркель, став вице-канцлером и главой Минфина. Он быстро получил признание как компетентный специалист и самый популярный социал-демократ страны.

По итогам нынешней гонки социал-демократы — традиционный младший партнер ХДС/ХСС по «большой коалиции» — имеют все шансы на сохранение этой роли. Вопрос заключается в том, позволит ли текущее распределение сил получить большинство в парламенте. Рейтинг партии — около 17%, и подсчеты аналитиков пока предсказывают, что «черно-красной» коалиции (по цветам партий) удастся в совокупности получить 317 мандатов — на один больше, чем нужно для обеспечения большинства. Тем не менее многое будет зависеть и от колебаний рейтинга ХДС/ХСС, вызванных решением блока провести антимигрантские инициативы в Бундестаге голосами АдГ.

В СДПГ к такому шагу, как и к самим инициативам, относятся крайне негативно, отвергая возможность принудительной депортации людей из страны. Предвыборная программа социал-демократов предполагает изменение образовательной системы таким образом, чтобы она в большей степени отвечала нуждам интеграции детей из семей мигрантов в немецкое общество.

Главным же аспектом остается идея Шольца о необходимости реформирования так называемого долгового тормоза — положения Основного закона, регулирующего возможность взятия кредитов для покрытия нужд бюджета страны. Именно этот вопрос и послужил причиной распада правящей коалиции. Также с подачи канцлера социал-демократы предлагают учредить Фонд Германии для привлечения инвестиций в энергетический и жилищный сектора. Предполагается, что на его создание государство выделит €100 млрд за счет кредитов. Неизменной остается и позиция по финансовой и военной поддержке Украины, за исключением поставок Taurus.

Роберт Хабек, кандидат от «Зеленых»

Еще один кандидат в канцлеры, не имеющий возможности им стать,— это действующий вице-канцлер и глава Минэкономики и защиты климата Роберт Хабек, некогда звезда партии «Зеленых». Несколько лет назад он отказался баллотироваться на пост кандидата в канцлеры, уступив место в гонке своей соратнице Анналене Бербок, и выдержал шквал критики такого шага (после ряда провалов Бербок его считали более перспективным кандидатом). Сейчас же единственная возможность Хабека — получить министерский портфель в случае, если «Зеленые» смогут стать младшим партнером в правительстве Фридриха Мерца. Сам Мерц, впрочем, относится к Хабеку не очень доброжелательно. «В провозглашении себя кандидатом на пост канцлера, получив одобрение 9% избирателей, безусловно, есть что-то забавное»,— отозвался о политике лидер ХДС.

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Фото: Liesa Johannssen, Reuters Кандидат от «Зеленых» Роберт Хабек

Фото: Liesa Johannssen, Reuters

55-летний Роберт Хабек из Любека пришел в политику очень поздно: до 30 лет политик строил академическую карьеру, писал детские книги и детективные романы — один из них в 2024 году экранизировал немецкий телеканал ARD. Вице-канцлер имеет докторскую степень по философии, учился в Гамбургском университете, а также в университете Роскилле в Дании. В 2009 году прошел в ландтаг (земельный парламент) Шлезвиг-Гольштейна по партийным спискам. С 2012 года уже стал председателем партии в этой федеральной земле. При нем партия дважды входила в местный парламент, сам Хабек занимал должность министра энергетики, сельского хозяйства, окружающей среды и сельских территорий Шлезвиг-Гольштейна при двух разных премьерах. В 2018 году был избран сопредседателем «Зеленых» совместно с Бербок.

На посту вице-канцлера Хабек продвигал альтернативные источники энергии и выступал за защиту окружающей среды. Однако зеленая повестка теряла свою актуальность по мере ухудшения экономической ситуации внутри Германии.

Отказ от дешевых энергоносителей из России, рост военных расходов и невозможность увеличить бюджет за счет кредитов свели к нулю многие инициативы Хабека.

Его стали критиковать за ухудшение экономической ситуации и оторванность от реальности — лоббируемый им «закон об отоплении», призванный перевести жилой фонд страны на более экологичные ресурсы, требовал дополнительных трат от населения, на что многие немцы не готовы были пойти. Эта инициатива поспособствовала падению популярности как «Зеленых», так и лично Хабека. Примечательно, что с начала военных действий на Украине вице-канцлер неоднократно приезжал в Киев и выступал за увеличение военной поддержки страны. Хабек вместе с Бербок, которая заняла пост министра иностранных дел, долгое время оставался одним из главных лоббистов усиления помощи Киеву, что контрастировало с более сдержанным подходом Шольца.

Сейчас популярность «Зеленых» в немецком обществе колеблется в районе 13% — этого недостаточно, чтобы сформировать правительство большинства с ХДС/ХСС, но шансы стать младшим партнером, в том числе в коалиции из трех партий, у экологов есть. В своей предвыборной программе «Зеленые» ожидаемо делают упор на финансирование природоохранных инициатив. Так, они предлагают выплачивать «климатические деньги» — компенсацию увеличивающихся расходов населения в связи с переходом на углеродно нейтральную энергию. Также предлагается установить стоимость Deutschlandticket — ежемесячного проездного билета в общественном транспорте по всей территории страны — в размере €49. Среди других мер — налоговые льготы для людей с низкими доходами.

«Зеленые» сдержанно относятся к вопросу сокращения миграции, а также выступают за продолжение военной поддержки Украины и фиксацию расходов на оборону на уровне выше 2% ВВП страны.

Сара Вагенкнехт, кандидат от «Союза Сары Вагенкнехт»

«Икона немецких левых» 55-летняя Сара Вагенкнехт выдвигается кандидатом в канцлеры от собственной партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), которую она основала чуть более года назад. Такое неординарное для немецкой политики решение (ССВ еле-еле преодолевает пятипроцентный порог прохождения в Бундестаг) в партии объясняют просто: «Альтернатива» и «Зеленые» также не имеют шанса поставить своего канцлера, но все равно выдвигают кандидатов. ССВ хочет получить те же преимущества, что и конкуренты. Однако сделать этого не удалось. Изначально предвыборные дебаты в прямом эфире предполагали две «дуэли»: Мерца и Шольца, а также Хабека и Вайдель (вице-канцлер от дебатов с правыми отказался), теперь же телеканал RTL запланировал на 16 февраля совместное появление в эфире четырех кандидатов. Сара Вагенкнехт вместе с представителями двух оставшихся партий — свободных демократов и «Левых» — сможет сказать лишь приветственное слово.

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Фото: Jana Rodenbusch, Reuters Сара Вагенкнехт, кандидат от «Союза Сары Вагенкнехт»

Фото: Jana Rodenbusch, Reuters

Родившаяся в Йене в семье немки и иранца, который затем пропал без вести у себя на родине, Вагенкнехт вместе с матерью переехала в 1976 году в Восточный Берлин, где жила до падения стены в 1989 году. За год до этого она вступила в молодежное движение, затем в правящую Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ). После объединения ФРГ стала членом Партии демократического социализма, образованной из бывшей СЕПГ. Спустя год Вагенкнехт прошла в ее Национальный комитет, затем присоединилась к коммунистической платформе. Параллельно она училась в университете — в Йене и в Берлине, но затем перевелась в Гронингенский университет в Нидерландах, который окончила в 1996 году. В 2012-м Вагенкнехт получила степень доктора политологии.

С 2004 года Сара Вагенкнехт была депутатом Европарламента от Партии демократического социализма, после слияния ее с партией «Труд и социальная справедливость» и образования «Левых» вернулась в немецкую политику и в 2009 году прошла в Бундестаг. С 2010 года занимала пост вице-председателя «Левых», с 2015-го — была одним из двух лидеров парламентской фракции, дважды вела партию на выборы в Бундестаг.

После провала 2021 года («Левые» не смогли преодолеть пятипроцентный порог) появились слухи о желании Вагенкнехт создать собственную партию. В 2023 году на этой почве ее исключили из состава «Левых».

Текущий рейтинг «Союза Сары Вагенкнехт» в 6% пока позволяет партии решить задачу-максимум, а именно — пройти в Бундестаг. Однако борьба за голоса избирателей на западе Германии будет для нее особенно тяжелой. ССВ позиционирует себя как единственная в стране «партия мира» — он выступает категорически против наращивания военных расходов и поставок немецкого оружия в другие страны (эти принципы Вагенкнехт принесла из партии «Левых»). Занимает критическую позицию по отношению к руководству Украины (сторонники Вагенкнехт бойкотировали выступление президента Владимира Зеленского в Бундестаге) и к действиям Израиля в секторе Газа. Главное отличие от «Левых» — жесткая позиция по усилению миграционного законодательства, созвучная с заявлениями ХДС и «Альтернативы».

Кристиан Линднер, Свободная демократическая партия

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Германии и экс-министр финансов, чье увольнение спровоцировало распад правящей коалиции, Кристиан Линднер не стал выдвигать себя кандидатом в канцлеры. Сейчас его основная задача — провести свою партию в Бундестаг. С момента избрания председателем СвДП в 2013 году после провальных федеральных выборов, когда либералы впервые вылетели из Бундестага, не преодолев пятипроцентный барьер, Линднеру удалось сделать многое. Он не только вернул партию в парламент, но и смог обеспечить ей место в правительстве (хотя до этого в 2017 году в последний момент вывел левых из коалиционных переговоров с ХДС/ХСС и «Зелеными»).

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Фото: Karina Hessland , Reuters Лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер

Фото: Karina Hessland , Reuters

Политик винит в развале коалиции социал-демократов и экологов, но журналистские расследования говорят об обратном: СвДП готовилась к выходу из правительства, надеясь таким образом дистанцироваться от его неуспеха и повысить свои рейтинги, которые с 2023 года не превышали 5%.

Пока эта тактика не принесла Кристиану Линднеру успеха. Скорее наоборот, создала репутацию игрока, способного оставить партнеров ради собственной выгоды.

Самый молодой лидер СвДП (политику 46 лет), Линднер в 16-летнем возрасте присоединился к молодежному движению либералов; в 2000 году стал членом ландтага Северного Рейна—Вестфалии, где и продолжал строить свою карьеру. На четыре года — с 2009-го по 2012-й — он был избран в Бундестаг, затем вернулся на родину, чтобы занять место председателя СвДП в федеральной земле (до переезда в Берлин в 2017 году совмещал эту должность с должностью председателя всей партии).

Либералы во главе с Кристианом Линднером придерживаются идеи сохранения долгового тормоза за счет сокращения субсидий и продажи госимущества. Освободившиеся средства, по их мнению, лучше вкладывать в образование. Здесь они выступают за реформирование профильных министерств, создание единых стандартов (в том числе за введение единого выпускного экзамена).

Их экономические идеи, включая избавление страны от лишней бюрократии, и позиция по миграции отчасти созвучны ХДС/ХСС, на что не устает намекать лидер СвДП, надеясь на возможный альянс с фаворитом предвыборной гонки. Однако для начала либералам нужно пройти в Бундестаг, что будет непросто при текущем рейтинге в 4%.

Хайди Райхиннек и Ян ван Акен, «Левые»

Дуэт сопредседателя фракции и сопредседателя партии «Левых» готов приложить все силы, чтобы удержаться в Бундестаге. Шансы на успех сомнительны, особенно после появления более сильного конкурента на левом фланге — «Союза Сары Вагенкнехт». Разговоры о том, что дни «Левых» в политике сочтены, велись еще до выборов 2021 года, когда партия оказалась в полушаге от непопадания в парламент. Провал в 2025-м может окончательно закрепить за «Левыми» статус политического анахронизма.

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Фото: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images Кандидат от «Левых» Хайди Райхиннек

Фото: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images

Ставки в этой борьбе за выживание сделаны сразу на двух людей, при этом 36-летняя Хайди Райхиннек — самый молодой из всех кандидатов. Политик, специалист по Ближнему Востоку, вступила в ряды «Левых» в 2015 году. Уже к 2017-му она возглавила молодежное движение «Левых» в Нижней Саксонии, с 2019 года стала партийным лидером в этой федеральной земле. В 2021-м Райхиннек была избрана в Бундестаг, в 2024-м стала сопредседателем фракции.

Ее коллега — 63-летний Ян ван Акен. Он много лет специализировался на вопросах нераспространения биологического оружия, в 2003 году основал Исследовательский центр биологического оружия и контроля над вооружениями при Гамбургском университете, а через год стал инспектором ООН по биологическому оружию.

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Фото: Nadja Wohlleben / Reuters Кандидат от «Левых» Ян ван Акен

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

По возвращении в Германию в 2007 году ван Акен получил партийный билет «Левых». Уже в 2009-м был избран в Бундестаг, где затем стал заместителем председателя фракции «Левых». В 2017 году политик перешел в Фонд Розы Люксембург в качестве консультанта, к партийной деятельности вернулся после того, как был избран сопредседателем «Левых» в 2024 году.

Своей основной задачей, как ни парадоксально, «Левые» называют недопуск «антисоциальных» либералов в Бундестаг.

По словам ван Акена, «он больше не может видеть лица Линднера и (зампреда партии Вольфганга.— “Ъ”) Кубики». Другим лозунгом стало желание быть «против тех, кто там, наверху» и не допустить появления в стране новых миллиардеров. В партии убеждены, что в нынешние времена сильные должны поддерживать слабых.

Помимо риторики «Левые» предлагают и конкретные шаги, такие как инвестиции в инфраструктуру и увеличение строительства социального жилья, а также реформирование системы здравоохранения и пенсионной системы. Во внешней политике партия выступает против участия в международных конфликтах.