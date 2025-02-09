Путем, начертанным великим Трампом

«Сделать Европу снова великой» решили лидеры правых партий, которые собрались в субботу на съезд в Мадриде. Вдохновленные примером президента США Дональда Трампа, они объединились против общего врага — Евросоюза в его нынешнем виде. Однако пока правые восхищаются переменами в американском обществе, администрация США готовит перемены в обществе европейском. Риск введения пошлин на товары из ЕС, вопрос о принадлежности Гренландии и повышение взносов на оборону в НАТО могут нанести по Европе серьезный удар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги ультраправой партии Vox на съезде в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters Флаги ультраправой партии Vox на съезде в Мадриде

Фото: Ana Beltran / Reuters

Встреча правых в Мадриде уже стала традицией — в последний раз испанская ультраправая партия Vox («Голос») собирала своих единомышленников перед июньскими выборами в руководящие органы ЕС. Тогда на форуме присутствовали не только завсегдатаи — венгерский премьер Виктор Орбан и лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, но также премьер-министр Италии Джорджа Мелони, экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий и президент Аргентины Хавьер Милей. Участники встречи предвкушали триумф правых на выборах в Европарламент и хотели продемонстрировать готовность менять политику ЕС. Триумф действительно случился, хоть и в более ограниченных масштабах, чем предсказывали эксперты. «Патриоты за Европу», альянс правых и ультраправых, вышли на третье место в Европарламенте, получив 84 мандата. «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR) последовали за ними с результатом в 78 мандатов.

В этот раз звезд на встрече было значительно меньше, зато лозунги присутствующих — громче.

Примечательным стало отсутствие Джорджи Мелони и представителей «Альтернативы для Германии», которая впервые выставила свою сопредседательницу Алис Вандель кандидатом в канцлеры ФРГ на февральских выборах в Бундестаг. Причиной тому стало нахождение в разных политических лагерях в Европарламенте и трения между отдельными группами правых. Этот съезд состоял лишь из представителей «Патриотов за Европу», но проведен он был с прежним размахом: в мероприятии приняли участие порядка 2 тыс. человек. Впрочем, организатор встречи и лидер испанской Vox Сантьяго Абаскаль дал понять, что участники готовы не только к конкуренции, но и к консолидации всех правых. Выступая со сцены, он пожелал успеха госпоже Вандель, призвав «Патриотов за Европу» поддерживать связь с союзниками. «Мы должны знать, как отложить в сторону наши разногласия и жить с ними, не мешая постоянному сотрудничеству перед лицом общих врагов»,— сказал он. Ле Пен, в свою очередь, заявила, что у них с Мелони есть ряд тем, по которым они могли бы найти согласие.

Общих врагов участники форума знают в лицо: это незаконная миграция и зеленая политика.

Партии мейнстрима, по мнению правых, значительно ослабили Европу, ухудшив ее экономические показатели за счет климатических инициатив, поставили ее в невыигрышное положение в вопросе развития искусственного интеллекта и технологий и, наконец, отошли от традиционных ценностей. Изменить ситуацию «Патриоты за Европу» готовы по сценарию Трампа — лозунг копирует знаменитое «Сделаем Америку снова великой».

«Наш друг Трамп, торнадо Трамп, изменил мир всего за пару недель!» — восторженно провозгласил со сцены Виктор Орбан. «Эпоха подошла к концу: вчера мы были для некоторых прошлым, глупостью, а сегодня мы — будущее»,— сказал он. Венгерский лидер убежден, что крайне правые становятся «новым мейнстримом» в Европе и что пришла их очередь занять лидирующие позиции в Брюсселе.

Согласна с ним и Марин Ле Пен. «Мы стоим перед поистине глобальным переломным моментом,— вторила она.— Европейский союз, со своей стороны, похоже, пребывает в состоянии шока».

Другие участники встречи также отмечали заслуги Трампа, особенно выделяя его решение признать наличие в США лишь двух полов — женского и мужского, выйти из Всемирной организации здравоохранения и ввести санкции в отношении Международного уголовного суда.

Впрочем, участники встречи в Мадриде, похоже, не полностью принимают в расчет то, что действия Дональда Трампа могут больно ударить по всей Европе, не различая ни левых, ни правых. Прежде всего, это намерение американского президента ввести торговые пошлины на европейские товары, экспортируемые в США. Американский лидер жаловался, что Брюссель «пользуется» США и не покупает товары американского производства, создавая дефицит порядка $300–350 млрд в двустороннем товарообороте. Намерения Трампа отторгнуть Гренландию от Дании и присоединить к США также создают напряженность в Старом Свете. Наконец, желание избранного президента США довести расходы на оборону стран—членов НАТО (в состав альянса входят многие страны ЕС) до 5% ВВП может оказаться для многих неподъемным и потому неприемлемым.

Впрочем, разбираться с этими проблемами придется прежде всего европейским партиям мейнстрима. Из всех 27 лидеров ЕС только Виктор Орбан связан с «Патриотами за Европу». В Италии и Нидерландах их члены входят в правительство, в Австрии вопрос подвешен — лидер ультраправых Герберт Кикль все еще не может занять пост канцлера из-за тяжело идущих коалиционных переговоров. Для получения реальной власти на уровне ЕС «Патриотам» не хватает единства с другими политическими силами правого спектра, а для подъема правых сил до руководящих позиций на уровне национальном — готовности каких-либо сил с ними сотрудничать.

Вероника Вишнякова