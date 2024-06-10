По центру с правым смещением

Выборы в Европарламент закрепили лидирующее положение правоцентристов. Консервативная Европейская народная партия осталась крупнейшей политической силой в законодательном органе ЕС, заручившись, как и пять лет назад, большинством голосом. Успех крайне правых партий, который им прочили все последние месяцы, оказался не столь оглушительным, как многие опасались, но все же это был успех: сообща силы крайне правого толка получили четверть мест в Европарламенте. Главными же проигравшими гонки стали представители зеленых, а также лидеры двух стран—локомотивов Евросоюза Франции и Германии. Президента Эмманюэля Макрона электоральный разгром побудил объявить досрочные парламентские выборы. Канцлер Олаф Шольц, чья партия уступила ультраправой «Альтернативе для Германии» второе место, снес унижение молча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, принадлежащая к консервативной правоцентристской Европейской народной партии, которая получила большинство мест в Европарламенте, считает, что увеличение представительства в нем крайне правых и крайне левых накладывает особую ответственность на партии центра

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, принадлежащая к консервативной правоцентристской Европейской народной партии, которая получила большинство мест в Европарламенте, считает, что увеличение представительства в нем крайне правых и крайне левых накладывает особую ответственность на партии центра

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Сильный центр

Согласно предварительным данным, консервативная правоцентристская Европейская народная партия (ЕРР) вновь собрала большинство мест в 720-местном Европарламенте. Благодаря победе входящих в эту фракцию на общеевропейском уровне партий в Германии, Испании, Болгарии, Словении, Люксембурге, Кипре, Латвии, Эстонии, Финляндии, Хорватии и Греции, ЕРР отойдет 185 мест, то есть на девять мандатов больше, чем по итогам выборов 2019 года.

«Центр держится, но верно и то, что крайние слева и справа получили поддержку. Именно поэтому результаты выборов накладывают большую ответственность на партии, находящиеся в центре»,— отметила после оглашения данных экзит-полов глава Европейской комиссии (ЕК) и представительница ЕРР Урсула фон дер Ляйен.

Помимо правого центра лидирующие позиции удержали социалисты и демократы — S&D, причем они остались почти «при своем», потеряв всего два места.

Полученное представительство в 137 евродепутатов подкрепляет шансы этой фракции на выдвижение своего кандидата в будущие главы Евросовета. На эту должность, как считается, претендуют как минимум два тяжеловеса европейской политики — экс-премьер Португалии социалист Антониу Кошта и нынешний премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Между тем замыкающая тройку финалистов центристская фракция Renew («Обновляя Европу») не смогла похвастаться стабильностью: по итогам нынешних выборов она лишилась сразу 23 мандатов, но тем не менее осталась третьей силой (79 мест).

Именно с этими двумя объединениями, на которые ЕРР опиралась в предыдущие пять лет, крупнейшая фракция будет работать и впредь, намекнула в воскресенье вечером Урсула фон дер Ляйен. Таким образом, глава Еврокомиссии, еще недавно заигрывавшая с идеей привлечь на сторону правого центра некоторые партии крайне правого толка, сама же и обрубила такую перспективу — к явному облегчению левых политиков, грозивших «утопить» переизбрание госпожи фон дер Ляйен на второй срок у руля ЕК в случае сделки с ультраправыми.

Правда, даже при поддержке кандидатуры Урсулы фон дер Ляйен национальными лидерами стран ЕС (а это главное условие) ее безболезненное утверждение в стенах нового Европарламента нельзя считать гарантированным.

Как отмечает издание Politico, более 10% новоиспеченных евродепутатов из S&D, Renew и даже родной фракции госпожи фон дер Ляйен EPP намерены выступить против или в лучшем случае воздержаться по вопросу о переизбрании немки на один из важнейших постов в ЕС.

Кто не первый, тот второй

Между тем главный прогноз накануне состоявшихся 6–9 июня общеевропейских выборов сводился к тому, что крайне правый фланг непременно упрочит свои позиции. И по итогам так все и случилось, хотя и с рядом нюансов.

«Ультраправые недоработали в Бельгии, Чехии, Венгрии, Финляндии и Польше. Но во Франции они преуспели»,— резюмировал в разговоре с BBC общий расклад профессор Университета HEC Paris Альберто Алеманно. Одной из самых громких, пусть и предсказуемых, историй успеха в лагере крайне правых действительно стал первый результат во Франции «Национального объединения» (партии Жордана Барделля и Марин Ле Пен), который, правда, привел к неожиданным последствиям для страны. Уже воскресным вечером глава Пятой республики Эмманюэль Макрон, чья партия осталась далеко позади крайне правых, пусть и на втором месте, объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов (см. «Ъ-Онлайн»).

К слову, поступком господина Макрона вдохновились и в Словении. После того как ведущая оппозиционная Демократическая партия Словении опередила пропремьерскую партию «Движение свободы», лидер первых Янез Янша обратился к правящей коалиции с призывом принять «то же самое решение, что и Макрон». Но ответной реакции в понедельник не последовало.

Триумф крайне правых не ограничился одной лишь Францией.

Повод для празднований нашелся и у итальянского премьера Джорджи Мелони, представляющей «Братьев Италии», которым отошло свыше 28% голосов. С таким результатом ей удалось оставить позади себя не только левоцентристов, но и некогда главную партию, представлявшую в Италии ультраправый дискурс,— «Лигу» Маттео Сальвини.

Евроскептичные силы взяли пальму первенства и в Австрии, где Партия свободы получила около 27% голосов, а также в Бельгии. Впрочем, в этой стране, где одновременно с выборами в Европарламент народ выбирал еще и региональный и федеральный парламент, все пошло не совсем так, как прочили опросы. Вопреки большинству прогнозов, фламандская крайне правая партия Vlaams Belang («Фламандский интерес») не смогла получить первое место. Но голоса у нее отобрали отнюдь не партии мейнстрима, а конкурирующая сила с той же ультраправой идеологией — «Новый фламандский альянс». Так что в любом случае нынешнее голосование подвело черту под правлением либералов во главе с премьером Бельгии Александром Де Кроо.

Между тем в Нидерландах Партия свободы Герта Вилдерса, ставшая первой на национальных выборах осенью, сейчас пришла лишь второй. С таким же результатом финишировала и немецкая крайне правая «Альтернатива для Германии». Впрочем, на фоне целого ряда скандалов, связанных то со шпионажем, то с подверженностью иностранному влиянию, то с обвинениями в симпатиях к нацистам, такой итог стал для немецких крайне правых, отодвинувших социал-демократов Олафа Шольца на третью строчку, большим успехом и признаком неослабевающей поддержки. «После всех пророчеств об обреченности, после шквала событий последних нескольких недель мы являемся второй по силе силой. И я говорю вам, что единственный путь — это вверх»,— не скрывая радости, заявила после оглашения итогов одна из лидеров «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель.

В общем итоге фракция «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR), тон в которой продолжат задавать «Братья Италии», набрала 73 мандата в ЕП, упрочив свой результат на четыре дополнительных места. Второму объединению крайне правых сил — «Идентичности и демократии» (ID), роль первой скрипки в котором будет отныне играть сила Марин Ле Пен,— отошло 58 мест (плюс девять по сравнению с 2019 годом).

Таким образом, сообща представители крайне правой идеологии в ЕС стали четвертой по представленности силой в Европейском парламенте (против одной пятой мест в прошлом созыве).

Самое же главное пополнение в полку (сразу на 38 мест) случилось в стане тех, кто последние пять лет не входил ни в одну из фракций: в группировке «независимые и неприсоединившиеся» (куда, например, входили евродепутаты от правящей венгерской правой «Фидес» и многие наиболее радикальные представители ультраправой идеологии) по итогам нынешнего голосования стало 100 представителей. Правда, это прибавление произошло в основном за счет представителей новых партий, ранее в Европарламенте не представленных.

На фоне разрозненности крайне правых сил в стенах законодательного органа ЕС в преддверии выборов некоторые политики, включая Марин Ле Пен, уже закидывали идею о целесообразности объединения. Однако пока это остается на стадии разговоров.

Тем не менее общий успех крайне правых сил при всей их фрагментированности остается фактом.

Неудача левых и провал зеленых, особенно в Германии, оттенили сей факт еще больше. Именно их вся европейская пресса, не сговариваясь, назначила на роль главных проигравших по итогам четырехдневного голосования. Так, объединение «Зеленые» лишилось сразу 19 мандатов, тогда как левые потеряли лишь один. «Поцелуйтесь на прощание с европейской зеленой сделкой»,— заметил по этому поводу в беседе с британской Financial Times сотрудник Института Европейского университета во Флоренции Саймон Хикс, имея в виду амбициозный план по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году, ставший предметом нападок как фермеров по всей Европе, так и решивших снискать их симпатии крайне правых сил.

Итоги выборов не остались незамеченными и в Москве. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что динамика повышения популярности в Европе правых партий «видна невооруженным взглядом». Пока, по его словам, «большинство (в Европарламенте.— “Ъ”) будет проевропейским и проукраинским». «Но, несмотря на то что пока проевропейцы сохраняют лидирующие позиции, со временем правые партии будут наступать им на пятки. Поэтому внимательно наблюдаем за этим процессом»,— добавил господин Песков.

Наталия Портякова