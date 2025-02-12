Совфед одобрил доиндексацию военных пенсий в 2025 году

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам. Выплаты им повысят с учетом фактического уровня инфляции, то есть на 9,5%.

Законопроект внесли в Госдуму в феврале. Согласно пояснительной записке, для доиндексации потребуется выделить 56,6 млрд руб. из федерального бюджета. Повышенные пенсии начнут выплачивать с 1 марта, говорил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Проиндексировать пенсии военным с учетом фактического уровня инфляции поручил президент Владимир Путин. Индексация должна быть проведена задним числом, с 1 января 2025 года.

Подробнее о выплате пенсий — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».