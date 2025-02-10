Картаполов: военные пенсионеры могут начать получать повышенную пенсию с 1 марта

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военные пенсионеры могут начать получать проиндексированные выплаты уже с 1 марта. Он надеется, что Госдума 11 февраля примет в первом чтении и сразу в целом закон об индексации военных пенсий.

«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчетом на 9,5%»,— сообщил господин Картаполов (цитата по ТАСС). Если в Госдуме примут эти поправки, то их передадут на рассмотрение в Совет федерации. Согласно инициативе, пенсии военным и членам их семей предлагают поднять на 9,5%. Комитет Госдумы одобрил этот законопроект.

Инициативу внесли в Госдуму в январе 2025 года. Из пояснительной записки следует, что пенсии тем, кто проходил военную службу, и членам их семей нужно увеличить до уровня фактической инфляции.

О том, что Госдума рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным в приоритетном порядке, заявлял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он отметил, что ранее выплаты уже увеличили на 5,1%. Согласно расчетам правительства, для индексации потребуется выделить 56,6 млрд руб. из федерального бюджета.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».