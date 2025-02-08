Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации военных пенсий

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении военных пенсий на 9,5%. На индексацию потребуется выделить 56,6 млрд. руб. из федерального бюджета, следует из расчетов правительства.

Чтобы повысить выплаты, правительство предлагает изменить коэффициент денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии. Если законопроект примут, он будет повышен с 85,47% до 93,59%,

Как сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, военная пенсия будет проиндексирована дважды за 2025 год. Пенсию также поднимут на 4,5% 1 октября в соответствии с законом о бюджете. Ранее президент Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию с учетом фактической инфляции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инфляция ждет индексации пенсий».