Освобождение из российской тюрьмы американского гражданина Марка Фогеля, показавшее готовность России договариваться, может стать прелюдией к завершению конфликта на Украине. Такую надежду выразил президент США Дональд Трамп, принимая в Белом доме гражданина США, помилованного президентом РФ Владимиром Путиным и отпущенного на родину после трех с половиной лет за решеткой за контрабанду наркотиков. При этом глава Белого дома признал, что в ответ Москва получила «немного», а также анонсировал скорое освобождение еще одного американского заключенного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Марк Фогель (справа)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп и Марк Фогель (справа)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В отличие от репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, освобожденного в рамках большой сделки России с Западом по обмену заключенными в августе прошлого года, имя 63-летнего учителя истории родом из Пенсильвании Марка Фогеля, который был взят под стражу в августе 2021 года за контрабанду наркотиков, мало у кого в России было на слуху. Однако его освобождение в минувший вторник пришлось на тот период, когда администрация недавно вступившего в должность президента США Дональда Трампа пытается найти общий язык с Москвой в рамках усилий по прекращению конфликта на Украине. И именно в этом контексте глава Белого дома и прокомментировал случившееся.

«Россия отнеслась к нам очень хорошо. На самом деле я надеюсь, что это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне, чтобы прекратить убивать миллионы людей»,— сказал Трамп, принимая Фогеля в дипломатической приемной Белого дома после его прилета из Москвы.

Не пожалел глава Белого дома и других добрых слов в адрес России и ее президента.

Так, Дональд Трамп заявил, что очень признателен Владимиру Путину за освобождение Фогеля, назвал договоренность об этом «очень справедливой и разумной».

При этом, отвечая на резонный вопрос журналистов, что Москва получила взамен, президент США сказал, что «немного». Более того, в тот же день президент США сообщил, что уже в среду будет возвращен еще один американец. Кто именно и в какой стране гражданин США отбывает наказание, Трамп не уточнил.

На прямую связь между освобождением Марка Фогеля и ходом будущих переговоров по Украине указал и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц. «Президент Трамп, (посланник президента США по Ближнему Востоку.— “Ъ”) Стив Виткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который служит демонстрацией доброй воли со стороны русских и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне на Украине»,— сказал он. При этом, как и президент, советник умолчал о деталях того, что в рамках обмена получила Россия.

В России Марк Фогель был приговорен к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года с 17 граммами марихуаны в багаже. И как настаивал член юридической команды Фогеля Мартин Де Лука, марихуана была прописана его подзащитному врачом в Пенсильвании, где она легальна.

Как и в предыдущих случаях с иностранными заключенными, подготовка к освобождению Марка Фогеля никак не афишировалась. Как сообщил российскому информационному агентству «Интерфакс» Дмитрий Овсянников, который был российским адвокатом Фогеля, 6 февраля его подзащитный был переведен из тюрьмы в Рыбинске к северу от Москвы в следственный изолятор в столице. При этом защитник признал, что не в курсе, по какой процедуре был освобожден его подзащитный.

11 февраля американца выпустили из-под стражи и передали специально прилетевшему в Москву посланнику Трампа на Ближнем Востоке Стиву Виткоффу. В самолете по пути домой Фогель был запечатлен с поднятым бокалом, сырной тарелкой и паспортом гражданина США — снимок этого разместил в социальных сетях главный посланник Дональда Трампа по заложникам Адам Белер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Фогель

Фото: Соцсети Марка Фогеля Марк Фогель

Фото: Соцсети Марка Фогеля

«Я чувствую себя самым счастливым человеком на земле. Я школьный учитель из среднего класса, который сейчас находится в мире грез»,— сказал сам Фогель, уже будучи в Белом доме. Он сидел, накинув на плечи американский флаг.

Российские власти освобождение Марка Фогеля пока не комментировали. Тем не менее, как предположил ранее в беседе с «Ъ» вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников Иван Мельников, «это не последняя история с обменом заключенными между странами». По его словам, в США под следствием и судами находятся десятки россиян, в том числе выданные из других стран по санкционным делам, выразив надежду, что «их всех вернут домой к семьям».

Наталия Портякова