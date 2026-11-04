КСИР заявил о подрыве четырех танкеров в Ормузском проливе
Четыре танкера подорвались на минах, пытаясь «пройти через запретную зону» к югу от Ормузского пролива, сообщил Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Еще два танкера-нарушителя были перехвачены.
По данным КСИР, подорвавшиеся танкеры загорелись. Информации о пострадавших нет. В КСИР также отчитались об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом, передает агентство IRNA.
После начала военного конфликта с США и Израилем Иран объявил о праве контролировать Ормузский пролив и ввел собственные правила судоходства. Иранские военные заминировали часть акватории и потребовали согласовывать любые маршруты с Тегераном. На этой неделе КСИР сообщал о подрыве двух танкеров в Ормузском проливе.