Трамп анонсировал освобождение еще одного американца

Еще один американец будет освобожден сегодня, 12 февраля, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с Марком Фогелем, которого накануне, 11 февраля, Москва передала Вашингтону. Подробностей о заключенном господин Трамп не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Марк Фогель (справа)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп и Марк Фогель (справа)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Кое-кто еще будет освобожден, и вы об этом узнаете»,— заявил президент журналистам. Трансляцию со встречи вело AP.

Марк Фогель был сотрудником американского посольства, после этого он работал преподавателем англо-американской школы в Москве. В 2021 году его задержали в аэропорту Шереметьево. В июне 2022-го Марка Фогеля приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в контрабанде и незаконном обороте наркотиков. Защита добивалась его освобождения, указывая на проблемы со здоровьем.

Дональд Трамп, комментируя освобождение Марка Фогеля, отмечал, что США смогли достичь «огромного прогресса» во взаимодействии с РФ. По его словам, решение Москвы может стать «очень важным элементом» прекращения боевых действий на Украине. Российские власти пока не давали комментариев на этот счет.

Подробнее о попытках прекратить военный конфликт — в материале «Ъ» «Украинскому урегулированию дали первый звонок».