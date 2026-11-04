Skoda откажется спонсировать ЧМ по хоккею в случае допуска россиян
Чешский автомобильный бренд Skoda может отказаться от спонсирования чемпионата мира по хоккею, если на турнире будет выступать сборная России. Об этом сообщила пресс-служба компании, заявление которой приводит агентство Reuters.
«Мы считаем возвращение сборной России на чемпионат мира несовместимым с ценностями, которых мы придерживаемся на протяжении долгого времени. В случае выступления команды России мы пересмотрим свое участие в турнире и предпримем дальнейшие шаги»,— говорится в сообщении.
Компания является генеральным спонсором мировых первенств с 1993 года. В 2023 году Skoda и Международная федерация хоккея (IIHF) заключили очередной договор о пятилетнем партнерстве.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. В федерации выразили разочарование решением инстанции, однако обязались исполнить постановление. Сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России на чемпионате мира 2027 года, который пройдет в Германии.