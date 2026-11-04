Skoda откажется спонсировать ЧМ по хоккею в случае допуска россиян

«Мы считаем возвращение сборной России на чемпионат мира несовместимым с ценностями, которых мы придерживаемся на протяжении долгого времени. В случае выступления команды России мы пересмотрим свое участие в турнире и предпримем дальнейшие шаги»,— говорится в сообщении.