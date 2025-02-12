Российский адвокат американца Фогеля рассказал подробности его обмена

Адвокат Дмитрий Овсянников рассказал «Интерфаксу», что в четверг, 6 февраля, он получил информацию об этапировании его подзащитного Марка Фогеля из ИК-2 под Рыбинском в СИЗО в Москву, однако официально защиту об освобождении заключенного не уведомляли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Фогель

Фото: Adam Boehler / Handout / Reuters Марк Фогель

Фото: Adam Boehler / Handout / Reuters

В понедельник, 10 февраля, по словам адвоката, Фогель «уже из самолета связался с матерью в Пенсильвании». Дмитрий Овсянников не смог уточнить, по какой процедуре был освобожден его подзащитный — помилован или как-то иначе. «Официальных документов здесь у нас не было. Все проходило через спецслужбы. Мы знаем точно от американских коллег, что это был обмен»,— пояснил он.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц 11 февраля сообщил в Х, что между Россией и США состоялся обмен, в результате которого был освобожден американец Марк Фогель. Он вернулся в Соединенные Штаты на самолете вместе со спецпосланником президента по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Официально власти РФ об освобождении Марка Фогеля не сообщали.

«Надеюсь, что это не последняя история с обменом заключенными между странами»,— сообщил «Ъ» вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников Иван Мельников. По его словам, в США под следствием и судами находятся десятки россиян, в том числе выданные из других стран по санкционным делам. «Рассчитываю, что их всех вернут домой к семьям», отметил правозащитник.

Марк Фогель — гражданин США, до мая 2021 года работал в американском посольстве в Москве и обладал дипломатическим статусом. Два месяца преподавал в московской Англо-американской школе. В августе 2021 года был задержан в аэропорту Шереметьево. В июне 2022 года Химкинский суд назначил ему по ч.3 ст. 229.1 (контрабанда наркотиков) 12 лет и по ч. 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) еще три года. По совокупности преступлений наказание в колонии строгого режима вышло на год меньше. Защита указывала, что Фогель был вынужден «принимать препараты, содержащие наркотические вещества» из-за болезней.