Украинскому урегулированию дали первый звонок

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, отметив стремление двух лидеров к завершению конфликта на Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не опроверг факт беседы, но и не подтвердил его, упомянув «много разных коммуникаций». Пока же к серии контактов по Украине с новой администрацией США готовятся в Киеве и европейских столицах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с российским лидером. В администрации президента РФ это не подтвердили, но и не опровергли

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с российским лидером. В администрации президента РФ это не подтвердили, но и не опровергли

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Новость о первом телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа сообщила газета The New York Post, сославшаяся на эксклюзивное интервью президента США, которое он дал изданию на борту президентского борта Air Force One в пятницу. «Трамп разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине»,— сообщила газета, однако при этом не привела ни одной прямой цитаты Дональда Трампа, раскрывающей подробности разговора.

«Лучше не буду говорить»,— обрубил вопрос о его общении с Владимиром Путиным сам Дональд Трамп. Однако при этом он все же напомнил, что «всегда имел хорошие отношения с Путиным», в отличие от президента Байдена, администрация которого, по его словам, «была полным недоразумением для страны». «Он хочет, чтобы люди перестали умирать»,— заявил о Владимире Путине Дональд Трамп.

«Надеюсь, это будет быстро,— продолжал американский президент, рассуждая о перспективах завершения конфликта.— Эта война на Украине просто ужасна. Я хочу покончить с этим чертовым безумием».

Реакция Кремля на сенсационную новость The New York Post последовала в воскресенье. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию о беседе двух лидеров. «По мере того как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций, и эти коммуникации ведутся по разным каналам, и, конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть»,— заявил Дмитрий Песков «Интерфаксу».

Накануне обнародования информации о беседе с Владимиром Путиным Дональд Трамп подробно говорил о конфликте на Украине. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед началом переговоров с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, он сообщил о том, что на следующей неделе может встретиться с президентом Зеленским в Вашингтоне, но не в Киеве. «Туда я не поеду»,— добавил он.

Несмотря на все рассуждения об «ужасах войны», Дональд Трамп открытым текстом заявил, что рассчитывает на выгоду США от сделки по Украине, в которой может быть предусмотрено право на освоение украинских природных ресурсов, в частности месторождений редкоземельных металлов.

«Как вы знаете, Европа вкладывает гораздо меньше денег, чем мы. Им это нужно больше, чем нам, поэтому мы просим их уравнять (взносы.— “Ъ”). Но мы также просим президента Зеленского обеспечить безопасность вложения всех этих денег. И мы уже сказали ему о необходимости какого-либо эквивалента»,— сообщил глава Белого дома. Ранее на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о том, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины и добиваются от Киева соответствующих гарантий. После этого украинские СМИ написали, что значительная часть украинских редкоземельных металлов, в которых заинтересованы США, находится на неподконтрольных Киеву территориях.

Украинский журнал Forbes по состоянию на апрель 2023 года оценивал совокупную стоимость полезных ископаемых Украины примерно в $15 трлн. При этом более 70% запасов ископаемых находится на территории ДНР и ЛНР, а также в Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта.

В свою очередь, Владимир Зеленский активно подхватил идею подхода «ресурсы в обмен на безопасность». «Если мы говорим о сделке, то давайте заключим сделку, мы только за»,— заявил он.

Правда, при этом украинский президент уточнил, что любое соглашение должно будет включать гарантии безопасности Киеву, и, кроме того, украинская сторона предлагает не передавать США свои месторождения, а вести их совместную разработку.

Помимо этого, по словам Владимира Зеленского, Киев и Вашингтон обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения сжиженного природного газа (СПГ) США. «Мы готовы и хотим иметь контракты на поставки СПГ на Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы»,— заявил он.

На фоне обсуждения будущего украинских природных ресурсов Владимир Зеленский вдруг заговорил о ресурсах дипломатии, будущее которой он теперь связывает с новой администрацией США. «Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали»,— написал он в своем Telegram-канале.

Одной из ключевых фигур в американо-украинских контактах становится спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог, который на прошедшей неделе провел первую встречу с послом Украины в Вашингтоне Оксаной Маркаровой. «Провели обстоятельную дискуссию со спецпредставителем и его командой и моими коллегами»,— сообщила по итогам встречи госпожа Маркарова. Ранее украинский телеканал «Рада» со ссылкой на свои источники сообщал, что Кит Келлог может посетить Киев 20 февраля.

Еще одним собеседником Кита Келлога стал глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, который провел с ним телефонный разговор, договорившись о контактах на ближайшие недели.

«Обговорили его предстоящий визит на Украину, который очень важен для нас. Обговорили будущие встречи на Мюнхенской конференции по безопасности»,— написал Андрей Ермак в своем Telegram-канале по итогам беседы (напомним, то американскую делегацию в Мюнхене будет возглавлять вице-президент Джей Ди Вэнс). Сам же Кит Келлог в своем новом интервью, которое на прошлой неделе он дал газете The New York Post, сообщил о том, что будущие переговоры должны быть сфокусированы на «крайне сложных» вопросах постконфликтного урегулирования.

По его словам, у Вашингтона «есть некоторые возможности» в содействии разрешению украинского конфликта. «Прекращение войны России и Украины действительно работа всей администрации, это общеправительственный подход. Вся наша команда по национальной безопасности обсуждает это — президент, вице-президент, помощник по национальной безопасности, госсекретарь и министр финансов, Совет национальной безопасности Белого дома. Все работают сообща»,— сообщил он.

Украинский кризис станет главной темой начинающейся в понедельник первой поездки в Европу нового министра обороны США Пита Хегсета, который посетит Германию, Бельгию, Польшу и примет участие во встрече контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате «Рамштайн».

«В ходе заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, первого, на котором будет председательствовать Великобритания, министр Хегсет подтвердит стремление президента Трампа положить конец войне на Украине дипломатическим путем как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления лидерства Европы в оказании помощи Украине в сфере безопасности»,— сообщили в Минобороны США.

Сергей Строкань