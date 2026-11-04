Венгрия готовится к отказу от импорта российских нефти и газа

По словам министра, венгерская нефтегазовая компания MOL уже прорабатывает вопрос технологической модернизации своего нефтеперерабатывающего завода, чтобы «получить возможность закупать нероссийскую сырую нефть из других источников на юге» через хорватского оператора JANAF. Также в следующем году Венгрия должна прекратить импорт газа из России.