Трамп связал освобождение Фогеля с прекращением конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что освобождение из российской колонии американца Марка Фогеля может стать «очень важным элементом» прекращения боевых действий на Украине. По словам президента, Вашингтон добился «огромного прогресса» во взаимодействии с Москвой.

«Это может быть большой, важной составляющей прекращения войны с Украиной»,— сказал господин Трамп в ходе встречи с Марком Фогелем в Белом доме, трансляцию которой вело AP. Президент США в очередной раз заверил, что стремится как можно скорее завершить конфликт России и Украины.

6 февраля Марка Фогеля вывезли из ИК-6 под Рыбинском, рассказывал его адвокат Дмитрий Овсянников. Спустя пять дней его отправили в США на самолете. По словам самого бывшего заключенного, его помиловал президент России Владимир Путин.

Российские власти освобождение Марка Фогеля пока не комментировали. Господин Фогель в августе 2021 года был задержан в Шереметьево. В июне 2022 года Химкинский суд назначил ему по ч. 3 ст. 229.1 (контрабанда наркотиков) 12 лет и по ч. 2 ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) еще три года. По совокупности преступлений наказание он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Защита говорила, что Марк Фогель был вынужден «принимать препараты, содержащие наркотические вещества», из-за болезней.