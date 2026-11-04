Конгресс накрыло синей волной
Как прошли выборы в США и что будет с политикой Дональда Трампа по Ирану и Украине
Президент США Дональд Трамп признал поражение на промежуточных выборах. Голосование завершилось, по его итогам республиканцы теряют большинство в обеих палатах. У демократов уже 54 места из 100 в сенате. И около 60% в палате представителей.
Изначально Трамп заявил CBS, что в случае поражения республиканцев будет пользоваться правом вето. Источники телеканала в Белом доме утверждали, что нынешний президент продолжит «делать все, что захочет», включая вопросы международных отношений. Но позже в эфире Politico глава Белого дома неожиданно сообщил, что уже созвонился с лидерами демократов и готов к сотрудничеству:
«Нам не удалось собрать достаточно голосов. Но я не был в бюллетене. Мы бы победили, если бы люди видели мою фамилию в списке. Да, я говорил: “Голосуйте так, будто кандидат я”. И кое-где эта стратегия сработала.Никого не хочу обвинять. Это был очень интересный и полезный опыт. Думаю, мы поработаем с демократами. У нас общая цель — делать все возможное, чтобы страна процветала. Кстати, некоторые лидеры их партии уже позвонили мне. Они согласились сотрудничать со мной с учетом президентского права вето.Но я сам не собираюсь сидеть два года и блокировать все законопроекты. Возможно, у нас появятся союзники среди демократов. Однако я пока бы не хотел раскрывать, кто именно мне звонил».
Впрочем, по законам США основные рычаги исполнительной власти остаются у президента. Поэтому Трамп вряд ли будет кардинально менять свою стратегию, считает политолог-американист Павел Дубравский:
«Если бы Трампа спросили: “Что ты выберешь: палату представителей потерять или сенат?”, он бы сказал: “Палату представителей, но не сенат”. Потому что в случае импичмента именно сенат будет заниматься расследованием его дела, и именно сенат мог бы заблокировать это расследование. Если мы говорим про палату представителей, демократы опережают республиканцев, для большинства нужно 218, и, скорее всего, они получат сильно больше. Тенденция очевидна, это действительно “синее цунами”. И, что самое главное, если мы посмотрим на Техас (республиканский консервативный штат), в нем и губернатором (впервые за последние чуть ли не 40 лет), и сенатором сейчас стали демократы.
Я думаю, что слоганом будет “надзирать и наказывать”, потому что демократы, которые будут работать в комитетах по надзору, то есть юридические комитеты, обещали Трампу расследования, в том числе вплоть до импичмента. Как минимум объявить они его могут. Помимо этого, Пит Хегсет тоже находится под ударом из-за войны в Иране.
Что касается России и Украины, то, скорее всего, они будут покусывать и мешать Дональду Трампу реализовывать его стратегию.
Но опять же прерогатива внешней политики находится полностью в руках исполнительной власти, а именно президента США. Единственное, они могут его ограничить в финансировании, а также могут заставить его торговаться: прекращаешь войну с Ираном, а мы позволяем принять следующий бюджет. Что касается слов Трампа о том, что некоторые демократы уже с ним созванивались, зависит, кто ему звонил. Потенциальный спикер палаты представителей Хаким Джеффрис сказал, что дело Трампа все же будут расследовать. Здесь сама демократическая партия должна определиться, что делать».
Позднее в интервью Wall Street Journal Трамп признал, что на поражение республиканцев в том числе повлияла война в Иране. И при этом подчеркнул, что не сожалеет о начале боевых действий на Ближнем Востоке. Однако проигрыш связан в том числе и со ставкой президента на слабых, но лояльных кандидатов, отмечает профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков:
«Для Белого дома это и символическое, и практическое поражение. И ясно, что Трамп совершил две катастрофические ошибки. Он ввязался в войну с Ираном, которая ударила по американской экономике, престижу Белого дома. А также ввязался в процесс праймериз, когда хотел провести своих кандидатов. Но проблема в том, что многие из них были кандидатами слабыми. Трамп показал свою силу, ослабив реально партию.
При этом Трамп готов пойти на компромиссы, но вопрос в том, как будут действовать демократы. Скорее всего, они начнут тотальный саботаж всех начинаний Трампа, и помимо этого начнут расследование в отношении него. Попытка импичмента возможна. Наберут ли демократы нужное число голосов? Вряд ли. В общем-то, шансы на какое-то эффективное сотрудничество малы. Две важнейшие проблемы для Трампа — то, что он больше не сможет делать нужных ему назначений и не сможет подписывать международные договоры.
Во внешнеполитической сфере возможно какое-то противодействие тарифной политике Трампа. Есть серьезная опасность, что Конгресс откажется финансировать военные операции в Персидском заливе и вообще прикажет вывести войска оттуда, он может это сделать. А вот в отношении Украины трамписты и так были крайне скептически настроены в отношении какой-то дополнительной помощи. У демократов тоже появилось разделение, и как раз леворадикальное крыло начало говорить, что “деньги надо тратить на наш электорат”.
Трамп понимает, что у него остается всего два года у власти, думает о своем месте в истории.
Не удивлюсь, если он сейчас пойдет на какие-то резкие движения, чтобы объявить о том, что он разрешил еще несколько конфликтов. А для этого ему нужно очень жестко давить на определенные страны, и это может включать и Украину, и европейцев».
Новый состав Конгресса заработает в январе 2027-го. Какими могут быть первые шаги демократов у власти, рассуждает политолог из США Андрей Береговский:
«Может быть какая-нибудь резолюция по войне в Иране, может быть, они посмотрят на недавние действия по предоставлению лицензии на российское дизельное топливо. Мы находимся в середине второго и, по всей видимости, конституционно последнего срока Дональда Трампа. Тем республиканцам, которые избрались в палату представителей, нужно будет переизбираться через два года. Может быть, они сядут сегодня-завтра, подумают о том, куда им дальше идти. И, может быть, в 2027 году мы увидим некоторые изменения.
Республиканцы все равно думают, что будет после 2028 года. Неделька пройдет, все результаты переварят. К началу созыва 3 января что-то может быть чуть больше понятно. Бюджет истекает 11 декабря. Новый должен будет принимать все еще старый 119-й Конгресс. Если не примут бюджет, в нашу новостную повестку вернется слово “шатдаун”. Бюджетный процесс будет очень большим индикатором того, что будет дальше.
Наложить вето на целый бюджет — это политически очень рискованный шаг.
Через бюджет можно контролировать внешнюю политику. Например, на войну в Иране уходит какое-то определенное количество денег постоянно. Конгресс имеет абсолютно полное право принять бюджет и написать в этом бюджете, что на войну в Иране должно уйти обязательно $0 и все. А если не накладывать вето и бюджет принят, тогда у него просто нет денег на эту войну».
При этом лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн сообщил, что его партия будет «бороться с демократическим экстремизмом». Он добавил, что на выборах в 2028-м республиканцы рассчитывают вернуть контроль над парламентом.