Конгресс накрыло синей волной

«Нам не удалось собрать достаточно голосов. Но я не был в бюллетене. Мы бы победили, если бы люди видели мою фамилию в списке. Да, я говорил: “Голосуйте так, будто кандидат я”. И кое-где эта стратегия сработала.

Никого не хочу обвинять. Это был очень интересный и полезный опыт. Думаю, мы поработаем с демократами. У нас общая цель — делать все возможное, чтобы страна процветала. Кстати, некоторые лидеры их партии уже позвонили мне. Они согласились сотрудничать со мной с учетом президентского права вето.

Но я сам не собираюсь сидеть два года и блокировать все законопроекты. Возможно, у нас появятся союзники среди демократов. Однако я пока бы не хотел раскрывать, кто именно мне звонил».