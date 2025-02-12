Минобороны: ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино

Жители населенного пункта Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области более шести месяцев находились в заложниках у украинских военнослужащих, заявили в Минобороны России. Российское ведомство утверждает, что ВСУ убили в селе почти всех мужчин.

В Николаево-Дарьино оставались мирные граждане, которые не успели эвакуироваться при захвате района украинской армией в августе 2024 года. Минобороны РФ утверждает, что ВСУ «прикрывались ими как живым щитом». «В селе остался только один мужчина, который чудом спасся, остальных убили украинские военные»,— говорится в сообщении министерства. Сколько конкретно человек погибло, не уточняется.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года, в регионе действует режим КТО. Армия России освободила село Николаево-Дарьино 27 января. Его жителей расположили в пункте временного размещения. В том же месяце Минобороны сообщило, что российские войска освободили 801 кв. км территории региона — 63,2% от первоначально захваченной ВСУ.

В феврале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил разработать алгоритмы реабилитации за пределами региона жителей тех населенных пунктов, которые находились под оккупацией ВСУ.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Хинштейн суров, но это Хинштейн».